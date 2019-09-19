Ведуча "Орла і Решки" Аліна Астровська виходить заміж за колегу, – ЗМІ

Ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" Аліна Астровська виходить заміж за свого колегу Антона Лаврентьєва. Ведучі популярного шоу довгий час приховували свої стосунки. Однак нещодавно Антон зізнався у коханні Аліні на одному зі своїх концертів.

35-річний Антон Лаврентьєв та 29-річна Аліна Астровська вперше появилися разом на публіці на весіллі Регіни Тодоренко та Влада Топалова, яке проходило в Італії. За інформацією ЗМІ, 17 вересня, Антон зробив коханій освідчення, на яке вона з радість відповіла взаємністю, сказавши заповітні слова "Так". Дату проведення весілля поки що тримають у секреті.

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Відомим Антон Лаврентьєв став завдяки програмі "Орел і Решка. Шопінг", яку вів в парі з Марією Іваковою. Прихильники тревел-шоу були впевнені, що ведучі поза кадром зустрічаються, втім, як пізніше з'ясувалося – ведуча зустрічається з актором Микитою Єфремовим.



Аліна Астровська та Антон Лаврентьєв

Відомо, що Аліна була двічі заміжньою. Першим чоловіком дівчини був футболіст Євген Бредун. Їхній шлюб тривав всього три роки. Співачка познайомилася з футболістом, коли їй було 16 років, а коли Аліні виповнилося 18 – закохані побралися.

Після цього Аліна прийшла шукати своє кохання на шоу "Герої та коханці", де союз не склався з жодним обранцем, навіть попри те, що дівчина зробила свій вибір у фіналі.



Обранець Аліни після шоу – Роман Грицина

Вдруге ведуча вийшла заміж у 2016 році за бізнесмена Ігора, однак подружнє життя також зазнало тріщин. Весілля у подружжя не було, святкування проходило скромно. Щодо Антона Лаврентьєва, то раніше він не був одруженим. Однак скасував весілля зі своєю обраницею Іриною Шелест за тиждень до поставленої дати.