Ведуча Євробачення-2019 Бар Рафаелі похизувалась сексапільними фото з відпочинку

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Ведуча Євробачення-2019 Бар Рафаелі похизувалась сексапільними фото з відпочинку
Ведуча Євробачення-2019 Бар Рафаелі похизувалась сексапільними фото з відпочинку / Instagram / @barrefaeli

Ізраїльська супермодель Бар Рафаелі, яка стане однією з ведучих конкурсу Євробачення-2019, активно веде свій блог в Instagram. Днями зірка похизувалась фото з відпочинку, яке розбурхало мережу.

Поки організатори грандіозного шоу Євробачення-2019 завершують підготування до конкурсу, його учасники мають змогу відпочити. Зокрема, ведучі вокального проекту насолоджуються весняним сонцем та набираються сил до всеєвропейського шоу. 

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Так, 33-річна супермодель Бар Рафаелі опублікувала у мережі сексапільне фото біля басейну, повідомивши, що готова до літнього сезону. Перед камерою ведуча Євробачення-2019 засвітилась у білому кепі та різнокольоровому купальнику, який підкреслив її пружні сідниці. Верх вбрання Бар Рафаелі не одягнула, що додало пікантності її фото. Ведуча прикрила оголені груди рукою та звабливо посміхалась.

Літо, я готова, – грайливо написала Бар Рафаелі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

Згідно з блогом супермоделі та телеведучої, вона полюбляє проводити сонячні дні на узбережжю моря та біля басейну. Відтак сторінка Бар Рафаелі рясніє сексапільними знімками в купальнику. Модель має розкішну струнку фігуру, тому всі прихильники із задоволенням очікують наступних сонячних фото ізраїльтянки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 

blog_ava
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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Відпочинок Євробачення 2019
Джерело: LifeStyle 24
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