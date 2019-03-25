Ведуча Євробачення-2019 Бар Рафаелі похизувалась сексапільними фото з відпочинку

Ізраїльська супермодель Бар Рафаелі, яка стане однією з ведучих конкурсу Євробачення-2019, активно веде свій блог в Instagram. Днями зірка похизувалась фото з відпочинку, яке розбурхало мережу.

Поки організатори грандіозного шоу Євробачення-2019 завершують підготування до конкурсу, його учасники мають змогу відпочити. Зокрема, ведучі вокального проекту насолоджуються весняним сонцем та набираються сил до всеєвропейського шоу.

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Так, 33-річна супермодель Бар Рафаелі опублікувала у мережі сексапільне фото біля басейну, повідомивши, що готова до літнього сезону. Перед камерою ведуча Євробачення-2019 засвітилась у білому кепі та різнокольоровому купальнику, який підкреслив її пружні сідниці. Верх вбрання Бар Рафаелі не одягнула, що додало пікантності її фото. Ведуча прикрила оголені груди рукою та звабливо посміхалась.

Літо, я готова, – грайливо написала Бар Рафаелі.

Згідно з блогом супермоделі та телеведучої, вона полюбляє проводити сонячні дні на узбережжю моря та біля басейну. Відтак сторінка Бар Рафаелі рясніє сексапільними знімками в купальнику. Модель має розкішну струнку фігуру, тому всі прихильники із задоволенням очікують наступних сонячних фото ізраїльтянки.