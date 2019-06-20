Ведуча Євробачення-2019 Бар Рафаелі вагітна втретє

Ізраїльська супермодель Бар Рафаелі, яка була однією з ведучих Євробачення-2019, повідомила, що вагітна третьою дитиною.

Рафаелі записала відеозвернення з ізраїльським телеведучим Євробачення-2019 Ассі Азаром, у якому розповіла про свою вагітність арабською мовою.

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Короткий ролик супермодель, яка у 2016 році народила першу дочку Лів та наступного року дівчинку Ель від чоловіка Аді Езри, опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Упс, я знову зробила це", – з гумором зазначила у підписі Бар Рафаелі.

Цікаво те, що Бар неодноразово зізнавалася у своїх намірах створити велику сім'ю, яка для неї є важливішою за модельну кар'єру.

Думаю, наступний десятирічний період свого життя я присвячу родині. Я сама з сім'ї, де було четверо дітей. Сподіваюся, у мене буде велика сім'я,

– заявляла Рафаелі.