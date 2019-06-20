Ведуча Євробачення-2019 Бар Рафаелі вагітна втретє

275 Читать новость на русском
Бар Рафаелі
Бар Рафаелі / Instagram / @barrefaeli

Ізраїльська супермодель Бар Рафаелі, яка була однією з ведучих Євробачення-2019, повідомила, що вагітна третьою дитиною.

Рафаелі записала відеозвернення з ізраїльським телеведучим Євробачення-2019 Ассі Азаром, у якому розповіла про свою вагітність арабською мовою.

Читайте також: Як займається у залі сексапільна ведуча Євробачення-2019 Бар Рафаелі: фото

Короткий ролик супермодель, яка у 2016 році народила першу дочку Лів та наступного року дівчинку Ель від чоловіка Аді Езри, опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Упс, я знову зробила це", – з гумором зазначила у підписі Бар Рафаелі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 

Цікаво те, що Бар неодноразово зізнавалася у своїх намірах створити велику сім'ю, яка для неї є важливішою за модельну кар'єру.

Думаю, наступний десятирічний період свого життя я присвячу родині. Я сама з сім'ї, де було четверо дітей. Сподіваюся, у мене буде велика сім'я,
– заявляла Рафаелі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 

 

blog_ava
Переїзд Адміністрації Президента: як виглядатиме офіс Зеленського в Українському домі – фото
сьогодні
14829
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Подорож хорошого пса": сімейне кіно про мету собаки
сьогодні 15:21 "Подорож хорошого пса": сімейне кіно про мету собаки
Юлія Ліпенцева 176
Велика маленька брехня 2 сезон: 10 фактів про серіал, які варто знати
сьогодні 13:31 Велика маленька брехня 2 сезон: 10 фактів про серіал, які варто знати
4397
Серіал "Чорнобиль": як виглядали головні герої в реальному житті – фотопорівняння
19 червня 18:20 Серіал "Чорнобиль": як виглядали головні герої в реальному житті – фотопорівняння
15898
"Доміно": кримінальний трилер із зірками "Гри Престолів"
19 червня 14:26 "Доміно": кримінальний трилер із зірками "Гри Престолів"
Юлія Ліпенцева 641
Що потрібно для організації весілля: повний список
19 червня 13:26 Що потрібно для організації весілля: повний список
883
Новини
Більше новин
Залиште відгук