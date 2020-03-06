24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Ведучий Анатолій Анатоліч розсекретив секс-фантазію своєї дружини

- Читать новость на русском
Анатолій Анатоліч розповів про сексуальну фантазію / Instagram / @anatoliyanatolich

Популярний український ведучий Анатолій Анатоліч зазвичай не розголошує деталей свого особистого життя. Однак днями він зробив виняток та відкрив інформацію про секс-фантазію своєї дружини.

Сталось це в ефірі шоу "Ніч у барі", яке виходить на ютуб-каналі "Люкс ФМ". Зірковими гостями нового випуску стали ведучий Анатолій Анатоліч, співак і шоумен Володимир Дантес та актор "Жіночого кварталу" Валентин Міхієнко. Чоловіки не уникнули каверзних питань та, попиваючи коктейлі, відверто розповіли про своє інтимне життя. 

Читайте також: Оля Цибульська зізналась, що мала секс у ліфті

У рубриці "Правда чи дія" Анатолій Анатоліч поділився еротичною фантазією, яку мріє колись спробувати зі своєю дружиною Юлою. Ведучий зізнався, що кохана хотіла б побачити його в іншому образі – з вусами. Однак втілити це не вдається.

Моя дружина хотіла б спробувати секс з вусатим чоловіком, але у мене немає вусів. Вони, на жаль, не ростуть. Але це наша спільна мрія,
– розповів Анатолій Анатоліч. 

Тому шоумен жартома позаздрив своїм колегам по шоу, які мають вуса. Відверту відповідь Анатолій Анатоліч обрав, щоб не робити собі масаж обличчя пальцями, одягненими у презервативи. 

Дивіться випуск шоу "Ніч у барі": відео 

Як відомо, Анатолій Анатоліч (справжнє ім'я – Анатолій Яцечко) одружений з серпня 2009 року. Обраницею популярного ведучого стала журналістка та власниця однойменного піарагентства Юла. У шлюбі зіркова пара виховує двох доньок – 9-річну Алісу та 7-річну Лоліту. 

 

В "Слузі народу" підтримали Юлію Гришину на посаду міністерки освіти: що про неї відомо
сьогодні
Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 19:37 10 фільмів, які можна подивитися з дівчиною
Марта Вересюк
сьогодні 16:54 Як подорожувати під час спалаху коронавірусу: корисні поради
Юлія Михайлова
сьогодні 14:12 Подарунки колегам на 8 березня: що саме обрати
Квітослава Туз
сьогодні 12:51 Тілль Ліндеманн приїхав у Київ з концертом: що варто знати про вокаліста гурту Rammstein
Юлія Турелик
5 березня 20:27 Вихідні дні у березні 2020: як українці відпочивають на 8 березня
Квітослава Туз
Новини
Більше новин
Залиште відгук