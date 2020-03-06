Ведучий Анатолій Анатоліч розсекретив секс-фантазію своєї дружини

Популярний український ведучий Анатолій Анатоліч зазвичай не розголошує деталей свого особистого життя. Однак днями він зробив виняток та відкрив інформацію про секс-фантазію своєї дружини.

Сталось це в ефірі шоу "Ніч у барі", яке виходить на ютуб-каналі "Люкс ФМ". Зірковими гостями нового випуску стали ведучий Анатолій Анатоліч, співак і шоумен Володимир Дантес та актор "Жіночого кварталу" Валентин Міхієнко. Чоловіки не уникнули каверзних питань та, попиваючи коктейлі, відверто розповіли про своє інтимне життя.

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У рубриці "Правда чи дія" Анатолій Анатоліч поділився еротичною фантазією, яку мріє колись спробувати зі своєю дружиною Юлою. Ведучий зізнався, що кохана хотіла б побачити його в іншому образі – з вусами. Однак втілити це не вдається.

Моя дружина хотіла б спробувати секс з вусатим чоловіком, але у мене немає вусів. Вони, на жаль, не ростуть. Але це наша спільна мрія,

– розповів Анатолій Анатоліч.

Тому шоумен жартома позаздрив своїм колегам по шоу, які мають вуса. Відверту відповідь Анатолій Анатоліч обрав, щоб не робити собі масаж обличчя пальцями, одягненими у презервативи.

Дивіться випуск шоу "Ніч у барі": відео

Як відомо, Анатолій Анатоліч (справжнє ім'я – Анатолій Яцечко) одружений з серпня 2009 року. Обраницею популярного ведучого стала журналістка та власниця однойменного піарагентства Юла. У шлюбі зіркова пара виховує двох доньок – 9-річну Алісу та 7-річну Лоліту.