Ведучий премії MTV Джон Траволта переплутав Тейлор Свіфт з її двійником Джейд Джолі: деталі

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Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт / Getty Images

Напередодні, в ніч на 26 серпня, у Ньюарку, що у Нью-Джерсі, відбулася традиційна церемонія нагородження премії премії MTV Video Music Awards. У центрі уваги опинился Тейлор Свіфт, проте не лише тому, що стала володаркою одразу двох статуеток, а тому, що ведучий мало не віддав її нагороду її двійникові.

На церемонії MTV Тейлор Свіфт отримала перемогу у номінаціях "Найкращий кліп" та "Найкраще відео з соціальним підтекстом". Оскільки у її кліпах часто знімаються її двійники, точніше, драг-квін, то отримувати статуетки на сцену вони виходили разом з артисткою.

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Проте після того, як ведуча Латіфа оголосила ім'я переможниці, вона не надто швидко змогла піднятися на сцену. Поки вона пробиралася крізь натовп гостей та друзів, які зупиняли її, аби привітати, першими поруч з ведучими постали її двійники. Тому Джон Траволта, не розгледівши, хто стоїть перед ним, простягнув статуетку травесті-артисту, який знімався у кліпі Тейлор Свіфт. Проте він швидко зрозумів, що справжня Тейлор Свіфт поки що тільки підійматися прийняти нагороду.

Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт / Getty Images 

Двійниу Тейлор Свіфт
Двійник Тейлор Свіфт Джейд Джолі / Hello Magazine
 

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Теги: LifeStyle Курйозні новини Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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