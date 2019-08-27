Ведучий Тімур Мірошниченко вдруге стане батьком

Знаменитий український ведучий Тімур Мірошниченко, найбільш відомий за участю в Євробаченні-2017, вдруге стане батьком. Його дружина Інна перебуває на 20 тижні вагітності.

Цією новиною Тімур Мірошниченко поділився з прихильниками на офіційній Instagram-сторінці. До допису щасливий татусь додав результати літньої фотосесії зі своєю дружиною Інною.

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"Днями обіцяв вам дві суперновини! Ось вам перша!" – з гумором написав Тімур Мірошниченко до фото з вагітною дружиною.

Водночас дружина телеведучого зізналась, що наразі перебуває на 20 тижні вагітності. Окрім цього, Інна зворушливо зізналась у коханні зірковому чоловіку.

Я настільки сильно тебе люблю, що думка про велику родину, де в кожному є частинка тебе, робить мене неймовірно щасливою. Знайомтеся, наш junior (молодший, – LifeStyle 24). 20 тижнів. Він уже пройшов половину шляху до зустрічі з цим світом. Не завжди справедливим або послідовним, але тим світом, де він точно ніколи не буде потребувати як мінімум в одному – в нашій любові! – написала Інна Мірошниченко.

Відомо, що дружина Тімура Мірошниченка народжуватиме в одній з приватних клінік столиці, послугами якої свого часу скористались Джамала, Світлана Тарабарова, Лілія Ребрик, Валентина Хамайко, Сніжана Бабкіна.

Це буде не перша дитина у сім'ї Тімура та Інни Мірошниченків. 18 червня 2018 року у пари народилась дівчинка, яку вони назвали Мією.