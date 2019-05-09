Ведучого BBC звільнили за порівняння дитини Меган Маркл з шимпанзе: подробиці

1116 Читать новость на русском
Меган Маркл і принц Гаррі з малюком
Меган Маркл і принц Гаррі з малюком / www.gettyimages.com

Ведучий радіостанції BBC Radio 5 Денні Бейкер втратив роботу через невдалу публікацію з фото, на якій була зображена пара, що тримає за руки одягнене шимпанзе з підписом "королівське немовля покинуло пологовий будинок". Опублікований твіт назвали расистським та звільнили ведучого з посади.

Денні повідомив на своїй сторінці в Twitter, що його звільнили. Свій вчинок колишній ведучий назвав "дурним".

Читайте також: Меган Маркл вперше вийшла після пологів: фото первістка

"Тільки що звільнили з BBC Radio 5", – коротко написав екс-ведучий. Разом з цим 61-річний чоловік видалив попередню публікацію, що отримала великий резонанс.

У мережі звинуватили Бейкера у тому, що він знущається над расовою приналежністю Меган Маркл. Додамо, що герцогиня Сассекська стала першим членом змішаної раси у королівській родині.

Представник британської компанії суспільного телерадіомовлення BBC заявив, що твіт був "серйозною помилкою" і суперечить цінностям, які вони намагаються втілювати.

"Денні – прекрасний ведучий, але щотижневе шоу у нас він вести більше не буде", – йдеться у заяві представника.

Що відомо про пологи Меган Маркл?

На одному зі світських заходів герцогиня Сассекська зізналась, що її дитина буде квітневою. Однак прогнози зіркової матусі дещо порушились: 34-річний британський принц Гаррі і 37-річна Меган Маркл вперше стали батьками 6 травня о 5:26 зранку. За інформацією Букінгемського палацу, вага королівського нащадка при народженні становила 3,26 кілограма.

 

Наразі Меган Маркл та новонароджений малюк почуваються добре. Пологи, як і планувалось раніше, відбулись за присутності принца Гаррі. Після появи на світ первістка щасливий герцог Сассекський зізнався, що це був "найдивовижніший досвід у житті".

Це чудово. Батьківство – це приголомшливо. Минуло всього два з половиною дні, три дні, але ми просто в захваті від того, що у нас є цей маленький шматочок радості,
– розповів принц Гаррі під час зустрічі з журналістами.

Про народження нащадка герцогів Сассекських першою дізналась королева Єлизавета ІІ. Всі представники королівської родини поспішили відправити привітання для новоспечених батьків, а Її Величність вже встигла навідати правнука Арчі Харрісона у маєтку Фрогмор-хаус.

Громадськість вже теж встигла познайомитись із сином принца Гаррі та Меган Маркл. Подружжя запросило журналістів до St George's Hall, що у Віндзорському замку, та показали представникам ЗМІ немовля.

Дивіться відео: перший вихід Меган і Гаррі з сином

 

blog_ava
У Москві пройшов парад до 9 травня із серпами, танками, Леніним і Путіним: фото
сьогодні
3130
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Скандал
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
сьогодні 15:03 Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
Уляна Корицька 2182
Серіал "Чорнобиль" від HBO: що відомо про техногенну катастрофу очима США та Великобританії
8 травня 16:28 Серіал "Чорнобиль" від HBO: що відомо про техногенну катастрофу очима США та Великобританії
518
Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
8 травня 11:01 Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
21261
Прозорі сукні та сексуальні декольте: які зірки відзначились на Met Gala 2019
7 травня 21:27 Прозорі сукні та сексуальні декольте: які зірки відзначились на Met Gala 2019
6533
Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
7 травня 18:57 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 18414
Новини
Більше новин
Залиште відгук