Ведучого Дмитра Комарова підстрелили в Бразилії: що насправді сталося

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Дмитра Комарова підстрелили в Бразилії - відео, що сталося
Дмитра Комарова підстрелили у Бразилії / Instagram / @komarovmir

В мережі з'явилось відео, як ведучого програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова під час зйомок у Бразилії підстрелили невідомі. Про стан 35-річного чоловіка вже повідомили його колеги з телеканалу "1+1", де зазначили, що він цілий та неушкоджений.

Декілька годин тому на відеохостингу YouTube з’явилось відео, як за Комаровим та його колегою біжать троє невідомих з вогнепальною зброєю. Дмитро попросив оператора опустити камеру та бігти, але на фоні пролунали вистріли, після чого об'єктив перемкнувся на лежачого в крові Комарова.

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"Моїм українським друзям не пощастило", – так підписаний шокуючий відеоролик на YouTube-каналі ACTOR FIGHT, що перекладається як "Акторська битва".

Що сталось з Дмитром Комаровим – кілька годин тому було невідомо, але користувачі в соціальних мережах вже встигли обговорити різні версії появи відео: від справді нещасливого випадку до поганої акторської гри ведучого задля підняття рейтингів тревел-шоу.

Дивіться відео як підстрелили Дмитра Комарова в Бразилії:

Що насправді сталося?

Телеведучі програми "Сніданок" на "1+1" у ранковій програмі 20 березня підтвердили, що з Дмитром Комаровим все добре та отримали від нього відеозвернення.

"Привіт, дорогі друзі. Добрий ранок, добрий ранок у вас! У нас в Бразилії пізня ніч і от посеред ночі я за проханням "Сніданку" виходжу до вас на зв’язок, надсилаю це відео, щоб довести, що ми живі, ми здорові і з нами все добре. Вибачте, що вам довелось за нас попереживати і дуже дякую за таке тепле ставлення. Все добре. Через це відео встигли навіть мої рідні попереживати, але гарних новин багато. Ми скоро повертаємось в Україну, привозимо багато хорошого матеріалу. Сьогодні о 22:45 на "1+1" новий крутий випуск, тому все дуже добре. Всім велике дякую, до нових зустрічей!", – розповів здоровий і цілий Дмитро Комаров.

 

А що ж насправді сталось у телеведучого у Бразилії, шанувальники зможуть побачити у новій серії тревел-шоу "Світ навиворіт" сьогодні о 22:45 на каналі "1+1". Можна припустити, що це була постановка, у якій ведучий Дмитро Комаров анонсував вихід нового випуску програми. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кримінальні новини Журналісти Подорожі Бразилія
Джерело: LifeStyle 24
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