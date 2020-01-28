Вегетаріанське меню і жодного пластику: що побачать зірки на столах вечірки Оскара

Традиційна церемонія нагородження преміями Оскар-2020 відбудеться вже зовсім скоро – 10 лютого. Після отримання омріяних статуеток зірки відправляться на традиційний бал, що проводять без камер преси. Там вони веселяться зі своїми колегами, частуються і розслабляються без зайвих очей.

Організатори цьогорічної премії Оскар вирішили взяти приклад з першої кінопремії у році – Золотий глобус – та частково відмовитись від тваринної їжі та повністю забути про пластик. Ініціатором в першій премії став Хоакін Фенікс, знаменитий захисник навколишнього середовища. Втім, таку ініціативу охоче підтримують чимало інших голлівудських зірок.

Згадуємо, що їли зірки на вечірці Оскара-2018

Тому організатори премії Оскар-2020 взяли це до уваги і наголосили, що меню на урочистій церемонії буде повністю рослинним, а на столах відмовляться від пластикових пляшок. Щодо Губернаторського балу – традиційного вечері після премії Оскар, то там буде 70% меню рослинного походження, а 30% – тваринного. Про це повідомили у виданні Variety.

"Протягом останнього десятиліття Академія намагалася скоротити вуглецевий слід, і за останні сім років у Оскара він був нульовим. Ми продовжуємо розширювати наш план стабільного розвитку з кінцевою метою стати вуглецево-нейтральними", – йдеться в офіційній заяві Американської кіноакадемії.

Що відомо про Оскар-2020?92-га церемонія нагородження преміями Оскар у 2020 році відбудеться 10 лютого. Престижна подія традиційно прогримить у Лос-Анджелесі в театрі "Долбі". Номінанти 24 категорій боротимуться за бажану перемогу. Церемонія транслюватиметься в США телерадіокомпанією ABC, а ведучого події вирішили не обирати. Позитивний досвід минулого та 1989-го років дав зрозуміти організаторам події, що для нагородження іменитими статуетками не потрібно додаткової людини, оскільки це можуть зробити самі колеги-зірки.