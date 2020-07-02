Популярна співачка готується втретє стати мамою. На останніх термінах вагітності Alyosha відклала музичну кар'єру й присвячує себе майбутній доньці та двом синам. Зірка влаштувала прогулянку парком й показала, як чухає величезний живіт.

Майбутня матуся дівчинки з дня на день народить третю дитину. А поки у стані при надії Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) тішить прихильників атмосферними фото та відео, на яких демонструє на камеру округлий животик. В інстаграмі вона опублікувала курйозний ролик з літньої прогулянки Києвом, яку влаштувала раніше.

До теми В обтислій сукні: вагітна Alyosha приголомшила величезним животом на останніх термінах

Для виходу вона обрала обтислу сіру сукню довжини міді, яка фантастично акцентувала на її фігурі. Попри те, що великий живіт вже давно створює зірці чималі труднощі, схоже, вона відчуває легкість, яку показує перед об'єктивом камери. Проте малюк нагадував про себе й під час фотосесії, тому Alyosha кумедно почухала живіт, навіть не підозрюючи, що її продовжують знімати.

"А шо?" – дотепно підписала відео співачка.

Реакція мережі

У коментарях під дописом прихильники не скупилися на компліменти Alyosha й вкотре наголосили, що її животик виглядає ідеально. Користувачі мережі усвідомлюють, що артистка от-от відправиться до пологового будинку й з нетерпінням чекають на появу крихітки у зірковій родині: "Легких пологів тобі", "Які ж ви гарненькі, дівчатка", "Коли вже з'явиться ваша принцеса?", "Кругленька така, гарненька".

Серед шанувальників співачки є й ті мами, які пригадали відчуття, коли під час вагітності свербить живіт: "Ой, прям ностальжи. Згадала, як чухається".