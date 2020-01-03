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Велична розкіш: Кеті Перрі знялась для індійського Vogue

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Кеті Перрі для індійського видання Vogue / Фото: Vogue India

Американська попвиконавиця Кеті Перрі стала запрошеною зіркою індійського видання Vogue, де прикрасила січневу обкладинку та приміряла розкішні традиційні вбрання для фотосесії.

Автором яскравих фотографій став Грег Свелз. Кеті Перрі, яка нещодавно розповідала про стосунки з нареченим Орландом Блумом, позувала для митця в яскравих "цукеркових" образах. На сукнях та головних уборах було багато стрічок з перероблених тканин та каміння, а фотоісторія відбувалась поміж квітів – чорнобривців, – та на вулицях Індії.

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Мода ніколи не була так тісно переплетена з реальністю, як сьогодні. Спостерігаючи за сейсмічною зміною цінностей, культурою і мораллю, ми розуміємо, як ці часи привели до змін в моді. Кліматична криза – це найбільша загроза, з якою ми стикаємося, і вона впливає, крім всього іншого, на те, як ми одягаємося і що купуємо. Наша велика зірка-покровителька Кеті Перрі підкорює вулиці калейдоскопічно Мумбаї,
– йдеться в індійському виданні Vogue про заслуги співачки перед світом за її благочинну діяльність.

Додамо, що сама назва першого видання у 2020 році закликає читачів до глобальних змін: "Час моді змінювати майбутнє".


Кеті Перрі для індійського видання Vogue / Фото: Vogue India

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Теги: LifeStyle Кеті Перрі Мода Новини LifeStyle
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