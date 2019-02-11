Велика маленька брехня 2 сезон: 10 фактів про серіал, які варто знати

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Велика маленька брехня 2 сезон: дата виходу - 10 фактів серіалу
Велика маленька брехня 2 сезон: 10 фактів про серіал, які варто знати / Instagram / @reesewitherspoon

Один з найбільш обговорюваних серіалів минулого року "Велика маленька брехня" отримав не лише кілька нагород, а й заслужив велику повагу і прихильність глядачів. Серіал вирішили продовжити на другий сезон і вже 9 лютого 2019 року стало відомо, що прем'єру варто очікувати у червні цього року.

Перший сезон, який складався лише з семи серій, увінчався великим успіхом. Хоч наразі невідомо, скільки епізодів буде у новому сезоні "Великої маленької брехні", але в Cosmopolitan розповіли 9 цікавих фактів про другий сезон серіалу, якими поступово ділились творці кінострічки.

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1. До знімального процесу долучилася нова режисерка. У першому сезоні з акторами працював режисер Жан-Марк Валлі, який вирішив піти з серіалу, тому на його заміну поставили оскароносну Андреа Арнольду. Раніше вона режисерувала такі фільми як "Акваріум", "Грозовий перевал" та інші.

Велика маленька брехня 2 сезон
Другий сезон серіалу "Велика маленька брехня" 

2. Головні героїні серіалу Різ Візерспун і Ніколь Кідман, які також були продюсерами серіалу, знову повернуться в якості акторів і виконавчих продюсерів на другий сезон. Інші головні героїні, такі як Зої Кравіц, Лаура Дерн і Шайлін Вудлі також офіційно повернуться на знімальний майданчик.

3. Як відомо, перший сезон "Великої маленької брехні" був знятий телеканалом HBO на основі однойменної книги Ліан Моріарті. Але авторка спеціально для другого сезону серіалу написала нову історію, хоч ніколи і не публікувала сиквел книги. Виконавчий продюсер та автор ідеї серіалу Девід Е. Келлі також повернулась на знімальний майданчик другого сезону, щоб "написати" нові епізоди.

Велика маленька брехня 2 сезон
Другий сезон серіалу "Велика маленька брехня" 

4. Александр Скашгорд в ролі Перрі Райта, якого в кінці першого сезону на смерть зіштовхнули зі сходів, знову може повернутись у другий сезон. Новий виконавчий продюсер Бруна Папандреу зазначила, що вона поки не готова відповісти, чи він буде у серіалі. Можна припускати, що якщо він і з’явиться у другому сезоні, то лише в спогадах чи нічних жахіттях його дружини Селести (Ніколь Кідман).

5. В серіалі офіційно з’явиться оскароносна актриса Меріл Стріп, яка зіграє маму покійного Перрі – Мері Луї Райт. Актриса повинна приїхати у другому сезоні в місто Монтерей, щоб вияснити причину смерті сина, а також, щоб побачити внуків.

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6. Другий сезон серіалу, який очікували побачити у 2018 році, все ж з'явиться на телеекранах каналу HBO у червні 2019 року. Зйомки нового сезону лише розпочались навесні 2018.

Велика маленька брехня 2 сезон
Другий сезон серіалу "Велика маленька брехня" 

7. За словами творців другого сезону, у сюжеті виникнуть деякі сімейні проблеми у Ренати (актриси Лори Дерн). Жінка зіткнеться з деякими складнощами у шлюбі.

8. Другу дружину Натана, Бонні Карлсон (Зої Кравіц), будуть "турбувати демони минулого". Жінка довго боротиметься зі спогадами, в яких вона вбила Перрі Райта, але що цікаво, в її минулому до цього випадку були ще якісь жахливі подробиці.

Велика маленька брехня 2 сезон
Другий сезон серіалу "Велика маленька брехня"

9. В другому сезоні серіалу також, можливо, з'являться батьки Зої Кравіц.

10. Відомо, що на відміну від інших головних героїнь, Джейн Чампан (актриса Шейлін Вудлі) буде з ентузіазмом будувати нове життя, звільнившись від думок про Перрі, який колись її згвалтував і від якого вона народила сина.

Фото: HBO

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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Ніколь Кідман Різ Візерспун
Джерело: 24 Канал
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