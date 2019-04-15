"Велика маленька брехня": опублікований офіційний трейлер 2 сезону

Автори популярного серіалу "Велика маленька брехня" (Big Little Lies) готують для кіноманів гучну прем'єру. Вже 9 червня глядачі зможуть побачити продовження захопливої історії про жінок, яких об'єднує раптове вбивство у школі. Та поки серіал ще не вийшов у прокат, його автори опублікували перший офіційний трейлер 2 сезону.

Телеканал HBO готується до чималої прем'єри: вже 9 червня прихильники зможуть побачити 2 сезон популярного серіалу "Велика маленька брехня". А поки мільйони глядачів можуть лиш гадати, як продовжиться захоплива історія, в мережі опублікували перший офіційний трейлер.

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В емоційному ролику жінки з так званої "Монтерейської п'ятірки" з усіх сил намагатимуться приховати свої таємниці, пов'язані із вбивством на благодійному балу. Окрім цього, в 2 сезоні серіалу "Велика маленька брехня" на телеекранах постане Меріл Стріп, яка майстерно зіграла маму Перрі. Вона з підозрою ставиться до всіх та намагається розкрити ім'я вбивці свого сина.

Вона до нас добереться, вона добереться до нас всіх. Брехня,

– говорить акторка Зої Кравіц у трейлері.

Перед очікуваною прем'єрою у мережі опублікували трейлер, який є першим анонсом від авторів "Великої маленької брехні". До цього знамениті акторки, які зіграли головні ролі у кінострічці, публікували кадри зі знімального майданчика. Зокрема, на фото постали Ніколь Кідман, Різ Уізерспун, Зої Кравіц, Шейлін Вудлі, Лорі Дерн і Меріл Стріп.

Дивіться перший офіційний трейлер "Великої маленької брехні-2": відео

Заплутаний та непередбачуваний сюжет серіалу "Велика маленька брехня" створений за однойменним романом Ліами Моріарті. У центрі – історія кількох родин, які безтурботно живуть у невеличкому місті Монтерей. Однак їхні спокійні будні припиняються, коли під час благодійного балу стається вбивство. Правоохоронці беруться розплутувати справу та натикаються на чимало таємниць жителів міста.

Екранізувати 2 сезон "Великої маленької брехні" взялась Андреа Арнольд. Вона вирішила тримати у секретності деталі своєї роботи, чим розпалила неабияку цікавість глядачів. Прем'єра першого епізоду серіалу запланована на 9 червня 2019 року.