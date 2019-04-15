"Велика маленька брехня": опублікований офіційний трейлер 2 сезону

213 Читать новость на русском
"Велика маленька брехня-2": офіційний трейлер та сюжет
"Велика маленька брехня-2": офіційний трейлер та сюжет / Instagram / @reesewitherspoon

Автори популярного серіалу "Велика маленька брехня" (Big Little Lies) готують для кіноманів гучну прем'єру. Вже 9 червня глядачі зможуть побачити продовження захопливої історії про жінок, яких об'єднує раптове вбивство у школі. Та поки серіал ще не вийшов у прокат, його автори опублікували перший офіційний трейлер 2 сезону.

Телеканал HBO готується до чималої прем'єри: вже 9 червня прихильники зможуть побачити 2 сезон популярного серіалу "Велика маленька брехня". А поки мільйони глядачів можуть лиш гадати, як продовжиться захоплива історія, в мережі опублікували перший офіційний трейлер. 

Читайте також: Серіал "Велика маленька брехня 2": у мережі з'явились нові кадри зі зйомок

В емоційному ролику жінки з так званої "Монтерейської п'ятірки" з усіх сил намагатимуться приховати свої таємниці, пов'язані із вбивством на благодійному балу. Окрім цього, в 2 сезоні серіалу "Велика маленька брехня" на телеекранах постане Меріл Стріп, яка майстерно зіграла маму Перрі. Вона з підозрою ставиться до всіх та намагається розкрити ім'я вбивці свого сина. 

Вона до нас добереться, вона добереться до нас всіх. Брехня,
– говорить акторка Зої Кравіц у трейлері. 

Перед очікуваною прем'єрою у мережі опублікували трейлер, який є першим анонсом від авторів "Великої маленької брехні". До цього знамениті акторки, які зіграли головні ролі у кінострічці, публікували кадри зі знімального майданчика. Зокрема, на фото постали Ніколь Кідман, Різ Уізерспун, Зої Кравіц, Шейлін Вудлі, Лорі Дерн і Меріл Стріп. 

Дивіться перший офіційний трейлер "Великої маленької брехні-2": відео 

Заплутаний та непередбачуваний сюжет серіалу "Велика маленька брехня" створений за однойменним романом Ліами Моріарті. У центрі – історія кількох родин, які безтурботно живуть у невеличкому місті Монтерей. Однак їхні спокійні будні припиняються, коли під час благодійного балу стається вбивство. Правоохоронці беруться розплутувати справу та натикаються на чимало таємниць жителів міста. 

Екранізувати 2 сезон "Великої маленької брехні" взялась Андреа Арнольд. Вона вирішила тримати у секретності деталі своєї роботи, чим розпалила неабияку цікавість глядачів. Прем'єра першого епізоду серіалу запланована на 9 червня 2019 року.

blog_ava
Чому Порошенко несподівано прийшов на ефір "1+1"
сьогодні
7187
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Гра престолів" 8 сезон: все, що відомо про фінал серіалу
сьогодні 13:02 "Гра престолів" 8 сезон: все, що відомо про фінал серіалу
3277
"Гра престолів": чи переглянули ви першу серію 8 сезону?
сьогодні 12:52 "Гра престолів": чи переглянули ви першу серію 8 сезону?
99
Великий піст 2019: історія та правила дотримання
сьогодні 12:08 Великий піст 2019: історія та правила дотримання
17625
Голос країни 9 сезон: хто пройшов у фінал шоу
сьогодні 10:25 Голос країни 9 сезон: хто пройшов у фінал шоу
Юлія Михайлова 2838
Ланістери, Старки чи Баратеони: хто ви з "Гри престолів"
сьогодні 09:20 Ланістери, Старки чи Баратеони: хто ви з "Гри престолів"
5402
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук