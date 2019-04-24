Куди піти на Великдень в Києві: афіша подій

Цього тижня на Україну чекатимуть Великодні вихідні, а це означає, що гуляти будемо вдвічі більше — з 27 квітня по 1 травня. На столицю цими днями чекатиме чимало цікавих подій, тому знайомимо з найкращими.

Великдень – це не лише масові гуляння, обмін крашанками та відвідини родини. Це ще й чудовий привід насолодитись культурними подіями, яких у Києві цього року буде більше, ніж достатньо.

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Події на Великдень у Києві в 2019 році:

Гурт Fontaliza

MonteRay

25 квітня, 20:00

Вартість: 250-450 гривень

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Афішу подій на прийдешні дні відкриває великий сольний концерт у Києві гурту Fontaliza. Музиканти з Горлівки презентують свій новий альбом під назвою "Фірмові Рухи". Чіпкі та соковиті гітарні рифи, розривна ритм секція та пронизливий мелодійний, на грані з істерикою, вокал – все у найкращих традиціях західної рок школи. Музичний альбом став четвертою студійною платівкою гурту, що був записаний ще у 2018 році на київській студії Badminton. На деякі з анонсованих пісень вже було видано низку відеокліпів, до прикладу, "Тварина", "Амазонка", "Фірмові рухи" та "Повільний рок-н-рол". Будьте певні, що нові хіти забезпечать вам абсолютний комфорт та порцію справжніх емоцій.



Гурт Fontaliza

Каліки

Театр Золоті Ворота

26 квітня, 19:00

Вартість: 250 гривень

Придбати квитки

"Каліки" – це комедія про двох хлопців, які розмовляють про дівчат у реабілітаційній клініці. Актори Богдан Буйлук та Владіслав Оніщенко відіграють ролі звичайних пацанів, які вже бачать себе дорослими, та хочуть побачити життя за межами лікарні. А інакше навіщо взагалі таке життя, в якому не залишається місця мрії? П'єсою німецького драматурга Серґія Ґьоснера продовжується сезон "безвізу" у театрі "Золоті Ворота" – свій авторський варіант тексту запропонував художній керівник Станіслав Жирков. Увага, залишилось менше 50 квитків, тому поспішайте придбати їх за посиланням.



"Каліки"

Tripoteca. Psychedelic Film and Art Festival

ВДНГ, 13-й павильон

26-27 квітня, 19:00

Вартість: 250 гривень

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Tripoteca – це єдиний в своєму роді міжнародний фестиваль фільмів та мистецтв, який фокусується на метафізичних питаннях, розширенні свідомості та абстрактної естетики. Фестиваль вже гастролював у багатьох країнах Європи, перебрався за океан до Америки, а цього року завітає до української столиці. Крім відеоробіт на фестивалі покажуть аудіовізуальне шоу від Ruga Roo, Adistu та Simina Oprescu, фрактальну VR-подорож та різні інтерактивні інсталяції. На завершення вас чекає локальна вечірка з ембієнт-музикою від Zen.



Tripoteca. Psychedelic Film and Art Festival

Павло Ігнатьєв

Caribbean Club

26 квітня, 20:00

Вартість: 180-650 гривень

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Піаніст, джазовий композитор і автор дев'яти альбомів Павло Ігнатьєв запрошує на презентацію "Весняного плейлиста" – концерту від одного з найтитулованіших молодих виконавців України. Характерною рисою для Павла є постійний експеримент з класничним звучанням, виступ просякнутий тонкою філософією звучання справжнього роялю наживо. Кожна подія у вашому житті, навіть повсякденна, заслуговує на свій чарівний саундтрек, а 26 квітня Павло Ігнатьєв в Caribbean Club стане його автором.



Павло Ігнатьєв

Underground Stand Up

Golden Gate

27 квітня, 19:00

Вартість: 150-250 гривень

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Комедіанти попереджають, якщо ви боїтесь за ваш психічний стан, то ще маєте можливість відмовитись від underground stand up. Але як тільки ви спуститесь в Golden Pub, то ірландська культура, атмосфера київського комедійного андеграунда та смачні напої вже не випустять вас колишнім. Справжня комедія без обмежень у самісінькому центрі столиці! За гарний настрій та сміх відповідають давні знайомі: засновник Underground Stand Up Свят Загайкевич, двічі переможець "Розсміши Коміка" Сергій Липко, півфіналіст "Ліги Сміху" Василь Байдак та відомий провокатор Андрій Щегель!



Underground Stand Up

In Flames

Stereo Plaza

29 квітня, 20:00

Вартість: 1090-5500 гривень

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Хто скучив за шаленим дез-металом, суворою музикою вікінгів та справжніх брутальних чоловіків? Якщо ви ще не чули, то 29 квітня до нас приїжджають легендарні In Flames. Шведський гурт презентує тринадцятий альбом I, the Mask, а це означає "ще більше перегружених гітар", "тільки новий підхід до створення музики" та карколомна музична енергія дез-металу! Ба більше, в цей раз над платівкою працювала по-справжньому "зоряна" команда фахівців: номінанти та лауреати премії Греммі Говард Бенсон, Кріс Лорд-Елджі і Тед Дженсен. Чекаємо їхнього виступу та встаємо в чергу до Stereo Plaza за порцією ураганного драйву.

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In Flames

Квартет Христини Кірік

Caribbean Club

29 квітня, 20:00

Вартість: 150-350 гривень

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Далеко не вперше Caribbean Club дає можливість молодим, але дуже талановитим музикантам поділитися своєю творчостю з великої сцени. Тим паче, скільки ще український джаз буде дотримуватись патріархальної системи? Вперед, жінки! В останній квітневий понеділок люди святкують Великдень, а, як відомо, для багатьох меломанів легкий джаз нагадує форму медитації. Відчуваєте потребу в сеансі арт-терапії? Kristina Kirik Quartet запрошує на презентацію post-bop/contemporary концертної програми Contour Lines.



Квартет Христини Кірік Квартет Христини Кірік

Фото: прес-служба