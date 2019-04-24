Куди піти на Великдень в Києві: афіша подій

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Великдень 2019 Київ: куди піти на Пасху - афіша подій у вихідні
Куди піти на Великдень в Києві 2019 року / Фото Alena Koval з Pexels

Цього тижня на Україну чекатимуть Великодні вихідні, а це означає, що гуляти будемо вдвічі більше — з 27 квітня по 1 травня. На столицю цими днями чекатиме чимало цікавих подій, тому знайомимо з найкращими.

Великдень – це не лише масові гуляння, обмін крашанками та відвідини родини. Це ще й чудовий привід насолодитись культурними подіями, яких у Києві цього року буде більше, ніж достатньо.

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Події на Великдень у Києві в 2019 році:

Гурт Fontaliza

MonteRay

25 квітня, 20:00

Вартість: 250-450 гривень

Придбати квитки

Афішу подій на прийдешні дні відкриває великий сольний концерт у Києві гурту Fontaliza. Музиканти з Горлівки презентують свій новий альбом під назвою "Фірмові Рухи". Чіпкі та соковиті гітарні рифи, розривна ритм секція та пронизливий мелодійний, на грані з істерикою, вокал – все у найкращих традиціях західної рок школи. Музичний альбом став четвертою студійною платівкою гурту, що був записаний ще у 2018 році на київській студії Badminton. На деякі з анонсованих пісень вже було видано низку відеокліпів, до прикладу, "Тварина", "Амазонка", "Фірмові рухи" та "Повільний рок-н-рол". Будьте певні, що нові хіти забезпечать вам абсолютний комфорт та порцію справжніх емоцій.

Куди піти на Паску в Києві 2019 року
Гурт Fontaliza

Каліки

Театр Золоті Ворота

26 квітня, 19:00

Вартість: 250 гривень

Придбати квитки

"Каліки" – це комедія про двох хлопців, які розмовляють про дівчат у реабілітаційній клініці. Актори Богдан Буйлук та Владіслав Оніщенко відіграють ролі звичайних пацанів, які вже бачать себе дорослими, та хочуть побачити життя за межами лікарні. А інакше навіщо взагалі таке життя, в якому не залишається місця мрії? П'єсою німецького драматурга Серґія Ґьоснера продовжується сезон "безвізу" у театрі "Золоті Ворота" – свій авторський варіант тексту запропонував художній керівник Станіслав Жирков. Увага, залишилось менше 50 квитків, тому поспішайте придбати їх за посиланням.

Куди піти на Паску в Києві 2019 року
"Каліки"

Tripoteca. Psychedelic Film and Art Festival

ВДНГ, 13-й павильон

26-27 квітня, 19:00

Вартість: 250 гривень

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Tripoteca – це єдиний в своєму роді міжнародний фестиваль фільмів та мистецтв, який фокусується на метафізичних питаннях, розширенні свідомості та абстрактної естетики. Фестиваль вже гастролював у багатьох країнах Європи, перебрався за океан до Америки, а цього року завітає до української столиці. Крім відеоробіт на фестивалі покажуть аудіовізуальне шоу від Ruga Roo, Adistu та Simina Oprescu, фрактальну VR-подорож та різні інтерактивні інсталяції. На завершення вас чекає локальна вечірка з ембієнт-музикою від Zen.

Куди піти на Паску в Києві 2019 року
Tripoteca. Psychedelic Film and Art Festival

Павло Ігнатьєв

Caribbean Club

26 квітня, 20:00

Вартість: 180-650 гривень

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Піаніст, джазовий композитор і автор дев'яти альбомів Павло Ігнатьєв запрошує на презентацію "Весняного плейлиста" – концерту від одного з найтитулованіших молодих виконавців України. Характерною рисою для Павла є постійний експеримент з класничним звучанням, виступ просякнутий тонкою філософією звучання справжнього роялю наживо. Кожна подія у вашому житті, навіть повсякденна, заслуговує на свій чарівний саундтрек, а 26 квітня Павло Ігнатьєв в Caribbean Club стане його автором.

Куди піти на Паску в Києві 2019 року
Павло Ігнатьєв

Underground Stand Up

Golden Gate

27 квітня, 19:00

Вартість: 150-250 гривень

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Комедіанти попереджають, якщо ви боїтесь за ваш психічний стан, то ще маєте можливість відмовитись від underground stand up. Але як тільки ви спуститесь в Golden Pub, то ірландська культура, атмосфера київського комедійного андеграунда та смачні напої вже не випустять вас колишнім. Справжня комедія без обмежень у самісінькому центрі столиці! За гарний настрій та сміх відповідають давні знайомі: засновник Underground Stand Up Свят Загайкевич, двічі переможець "Розсміши Коміка" Сергій Липко, півфіналіст "Ліги Сміху" Василь Байдак та відомий провокатор Андрій Щегель!

Куди піти на Паску в Києві 2019 року
Underground Stand Up

In Flames

Stereo Plaza

29 квітня, 20:00

Вартість: 1090-5500 гривень

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Хто скучив за шаленим дез-металом, суворою музикою вікінгів та справжніх брутальних чоловіків? Якщо ви ще не чули, то 29 квітня до нас приїжджають легендарні In Flames. Шведський гурт презентує тринадцятий альбом I, the Mask, а це означає "ще більше перегружених гітар", "тільки новий підхід до створення музики" та карколомна музична енергія дез-металу! Ба більше, в цей раз над платівкою працювала по-справжньому "зоряна" команда фахівців: номінанти та лауреати премії Греммі Говард Бенсон, Кріс Лорд-Елджі і Тед Дженсен. Чекаємо їхнього виступу та встаємо в чергу до Stereo Plaza за порцією ураганного драйву.

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Куди піти на Паску в Києві 2019 року
In Flames

Квартет Христини Кірік

Caribbean Club

29 квітня, 20:00

Вартість: 150-350 гривень

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Далеко не вперше Caribbean Club дає можливість молодим, але дуже талановитим музикантам поділитися своєю творчостю з великої сцени. Тим паче, скільки ще український джаз буде дотримуватись патріархальної системи? Вперед, жінки! В останній квітневий понеділок люди святкують Великдень, а, як відомо, для багатьох меломанів легкий джаз нагадує форму медитації. Відчуваєте потребу в сеансі арт-терапії? Kristina Kirik Quartet запрошує на презентацію post-bop/contemporary концертної програми Contour Lines.

Куди піти на Паску в Києві 2019 року
Квартет Христини Кірік

Фото: прес-служба 

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Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Новини Києва Великдень Афіша
Джерело: LifeStyle 24
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