Великдень в Україні 2019: дата і традиції

Великдень немає певної фіксованої дати святкування, але обов'язково Великдень відзначають у неділю. Дату вираховують за допомогою спеціальної таблиці – Олександрійської пасхалії. У 2019 році Великдень українці святкуватимуть 28 квітня.

Великдень – найочікуваніший світлий день для багатьох християн. Великдень символізує воскресіння з мертвих Ісуса Христа, який прийняв смерть за гріхи людей і спасіння людського роду від страшних бід.

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До цього світлого дня християни готуються з великим трепетом. Віряни дотримуються упродовж 48 днів Великого посту, обмежуючи себе у харчуванні та інших задоволеннях. Під час посту люди стараються очиститися за допомогою духовного посту. Рекомендується відвідувати богослужіння, не здійснювати поганих вчинків та пробачати кривдників.

Традиції Великодня 2019 в Україні

В останній тиждень Великодня християни ретельно готуються до свята. Господині прибирають в будинку, печуть паски та фарбують яйця.

Страсний понеділок. За традицією, на Страсний понеділок треба молитися. У цей день важливо згадати пророцтва Спасителя про ті страждання, які на нього чекали попереду. Подумати також можна про те, що після випробувань на Ісуса чекало позбавлення, щоб наповнитися надією.



Страсний вівторок. Це день повчань, коли у церкві згадують, що Спаситель має повернутися до нас знову, щоб вершити суд над кожним.



Страсна середа. Згідно з уставом Православної Церкви, припиняється читання в храмах молитви святого Єфрема Сиріна. Всі три перших дні Страсного тижня в храмах звершуються Літургії Григорія Двоєслова – або ж Передосвячених Дарів. Віруючі продовжують дотримуватись тілесного та духовного посту.



Великдень в Україні 2019



Страсний (чистий) четвер. День Таємної вечері. Під час вечірнього богослужіння в храмах читають "Дванадцять Євангелій", люди тримають запаленими свічки, які не гасять по дорозі додому. У Великий четвер можна і навіть необхідно причаститися. Традиційно до Страсного четверга оселі вже прибрані, а господині печуть паски, фарбують яйця, роблять заготовки святкових страв. Можна влаштувати велике прання.



Страсна п'ятниця. Головним християнським обрядом у страсну п'ятницю є винесення плащаниці. Плащаниця символізує полотно, в яке був загорнутий Ісус Христос після зняття з Хреста. Після Воскресіння на полотні залишився відбиток Його Образу, який утворився, як дослідили учені, шляхом великого випромінювання.



Страсна субота. Страсну суботу не можна нічого робити, є певний набір церковних правил, про які потрібно пам’ятати. Зокрема, в цей день згадують лежання Тіла Христа в труні. У цей день, як пишуть церковні книги, душа Ісуса Христа побувала в пеклі і розповіла там про те, що життя торжествує над смертю.



Ніч перед Великоднем потрібно провести в молитві, просячи прощення гріхів і очищення душі. Якщо в цей період, ви не перебуваєте в церкві, то опівночі треба запалити свічку, яку принесли з храму у Вербну неділю.