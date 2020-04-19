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Що можна і не можна робити на Великдень: головні заборони релігійного свята

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Що можна і не можна робити на Великдень / Волинь нова

19 квітня християни відзначають велике релігійне свято – Великдень. Воскресіння Христове є найдавнішим церковним святом, яке споконвіку зберігає традиції, звичаї та вірування. Тож що не можна робити в цей день – читайте далі.

Великдень має величезне значення в православній вірі. Вважається, що всі молитви, прочитані в цей день, мають величезну силу. 

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Що можна робити на Великдень

  1. На Великдень усі члени родини мають веселитися, інакше сумувати доведеться весь рік.
  2. Щоб не проспати своє щастя, треба встати до світанку.
  3. Кажуть, що на Великдень здійснюються усі найзаповітніші бажання. Тож ви можете просити у Бога все що забажаєте. Люди, які хочуть розбагатіти, вмиваються зі срібного посуду. Також у цей день дівчата просять молитвами нареченого.
  4. Від Великодня і наступних 40 днів треба вітатися словами "Христос Воскрес!", а відповідати "Воістину Воскрес!".
  5. Сьогодні треба дати милостиню всім нужденним людям та почастувати їх великодніми стравами. 
  6. Крихтами від паски треба нагодувати пташок. Категорично забороняється викидати паску. 


Що можна і не можна робити на Великдень

Що не можна робити на Великдень

  1. У Великдень не можна займатися домашньою роботою, адже з клопотами піде щастя.
  2. Не можна викидати шкаралупу за вікно, щоб не потрапити в Ісуса і апостолів, які весь тиждень ходять по землі у жебрацькому дранті.
  3. Сьогодні не можна ні з ким сваритися. Також в це свято заборонено комусь бажати зла.
  4. Недоїдені свячені продукти не можна викидати, їх треба з’їсти за святковим столом.
  5. Впродовж 40 днів після Великодня вважається гріхом проливати кров тварин, адже вони теж радіють Христовому Воскресінню і славлять Бога.

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Прикмети на Великдень 

 – Щоб бути рум'яною, дівчині треба вмитися водою з червоного яйця.

 – Якщо на Великдень брова засвербіла, то скоро зустрінетеся з майбутнім чоловіком.

 – Якщо сверблять губи, то незабаром вас поцілує суджений.

 – Якщо у святкову їжу потрапила муха, то в цьому році вам зроблять пропозицію руки і серця.

Автор: Квітослава Туз
Теги: Великдень Релігія LifeStyle Традиції
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