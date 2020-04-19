Що можна і не можна робити на Великдень: головні заборони релігійного свята
19 квітня християни відзначають велике релігійне свято – Великдень. Воскресіння Христове є найдавнішим церковним святом, яке споконвіку зберігає традиції, звичаї та вірування. Тож що не можна робити в цей день – читайте далі.
Великдень має величезне значення в православній вірі. Вважається, що всі молитви, прочитані в цей день, мають величезну силу.
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Що можна робити на Великдень
- На Великдень усі члени родини мають веселитися, інакше сумувати доведеться весь рік.
- Щоб не проспати своє щастя, треба встати до світанку.
- Кажуть, що на Великдень здійснюються усі найзаповітніші бажання. Тож ви можете просити у Бога все що забажаєте. Люди, які хочуть розбагатіти, вмиваються зі срібного посуду. Також у цей день дівчата просять молитвами нареченого.
- Від Великодня і наступних 40 днів треба вітатися словами "Христос Воскрес!", а відповідати "Воістину Воскрес!".
- Сьогодні треба дати милостиню всім нужденним людям та почастувати їх великодніми стравами.
- Крихтами від паски треба нагодувати пташок. Категорично забороняється викидати паску.
Що можна і не можна робити на Великдень
Що не можна робити на Великдень
- У Великдень не можна займатися домашньою роботою, адже з клопотами піде щастя.
- Не можна викидати шкаралупу за вікно, щоб не потрапити в Ісуса і апостолів, які весь тиждень ходять по землі у жебрацькому дранті.
- Сьогодні не можна ні з ким сваритися. Також в це свято заборонено комусь бажати зла.
- Недоїдені свячені продукти не можна викидати, їх треба з’їсти за святковим столом.
- Впродовж 40 днів після Великодня вважається гріхом проливати кров тварин, адже вони теж радіють Христовому Воскресінню і славлять Бога.
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Прикмети на Великдень
– Щоб бути рум'яною, дівчині треба вмитися водою з червоного яйця.
– Якщо на Великдень брова засвербіла, то скоро зустрінетеся з майбутнім чоловіком.
– Якщо сверблять губи, то незабаром вас поцілує суджений.
– Якщо у святкову їжу потрапила муха, то в цьому році вам зроблять пропозицію руки і серця.
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