Великдень 2019: що не можна робити та що можна їсти в цей день
Православні християни в Україні, 28 квітня, святкують Великдень. Воскресінням Христовим завершується Великий піст. Великдень є найдавнішим церковним святом, яке споконвіків зберігає традиції, звичаї та вірування. Що не можна робити в це свято та що можна їсти – читайте у матеріалі.
За народним повір'ям, на Великдень все стає видимим, навіть містичне. Існують такі вірування, яких варто дотримуватися:
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1. На Великдень можна просити у Бога все що забажаєте. Люди, які хочуть розбагатіти, вмиваються зі срібного посуду. Також у цей день дівчата просять молитвами нареченого.
2. Люди з нетерпінням чекають першого удару дзвонів. Якщо з першим ударом перехреститися зі словами: "Христос воскрес, а (ім’я) здоров’я", то одужає навіть важко хвора людина.
3. Щоб не проспати щастя, треба встати до світанку.
4. Щоб бути рум'яною, дівчата вмиваються водою з червоного яйця.
5. На Великдень усі мають веселитися, інакше сумувати доведеться весь рік
Великдень 2019
Що можна їсти на Великдень?
Великий піст завершується 28 квітня, відтак на Великдень можна їсти і пити все, проте робити це помірно. Пригощайтеся усіма стравами, можете пити вино, але не у великих порціях.
Яйця є легким для перетравлення тваринним білком, однак не варто на них налягати. У Великдень краще обмежитися одним з'їденим яйцем. Цього буде цілком достатньо, щоб повернути в раціон продукти рослинного походження, не сильно навантажуючи шлунок.
При виході з посту один з найважливіших моментів - вживання рідини. Пийте якомога більше соків та компотів. Щоб стимулювати травлення, як аперитив дозволяється випити келих червоного вина.
Не наїдайся і приймайте їжу маленькими порціями кожні 2-3 години. Це допоможе рівномірно розподілити навантаження на шлунково-кишковий тракт і уникнути тяжкості.
У Великдень є певні заборони, яких треба дотримуватися.
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– У Великдень не можна займатися домашньою роботою, адже з клопотами піде щастя.
– Освячені продукти не можна викидати, їх треба з’їсти за святковим столом, поділитися з рідними та сусідами або роздати бідним.
– Гріх проливати кров тварин протягом Світлого тижня, адже вони теж радіють Христовому Воскресінню і славлять Бога.
– Не можна викидати шкаралупу за вікно, щоб не потрапити в Ісуса і апостолів, які весь тиждень ходять по землі у жебрацькому дранті.
Великдень 2019
Прикмети на Великдень
В українців здавна побутували чимало прикмет на Великдень. Хоч дата цього свята непостійна, і погода може бути абсолютно різною із року в рік, старі люди стверджують, що ці прикмети працюють завжди:
– Якщо на Великдень небо ясне та сонце грає – буде хороший врожай та спекотне літо, а як дощ – добре вродять злаки.
– Якщо в неділю буде непогода, вся весна буде дощовою.
– Як на Великдень спить господар, то виляже пшениця, а як господиня – то льон.
– Якщо на Великдень сверблять губи – чекайте поцілунку, а якщо вдаритеся ліктем – знайте, що про вас згадав коханий.
– Якщо сверблять брови – це до побачення.
– Якщо на другий день Великодня ясна погода – літо буде мокре, якщо хмарна – літо буде сухе.