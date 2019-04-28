Великдень 2019: що не можна робити та що можна їсти в цей день

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Великдень 2019 Україна - що не можна робити та що можна їсти 28 квітня 2019
Що можна і не можна робити на Великдень / www.volynnews.com

Православні християни в Україні, 28 квітня, святкують Великдень. Воскресінням Христовим завершується Великий піст. Великдень є найдавнішим церковним святом, яке споконвіків зберігає традиції, звичаї та вірування. Що не можна робити в це свято та що можна їсти – читайте у матеріалі.

За народним повір'ям, на Великдень все стає видимим, навіть містичне. Існують такі вірування, яких варто дотримуватися: 

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1. На Великдень можна просити у Бога все що забажаєте. Люди, які хочуть розбагатіти, вмиваються зі срібного посуду. Також у цей день дівчата просять молитвами нареченого.

2. Люди з нетерпінням чекають першого удару дзвонів. Якщо з першим ударом перехреститися зі словами: "Христос воскрес, а (ім’я) здоров’я", то одужає навіть важко хвора людина.

3. Щоб не проспати щастя, треба встати до світанку.

4. Щоб бути рум'яною, дівчата вмиваються водою з червоного яйця. 

5. На Великдень усі мають веселитися, інакше сумувати доведеться весь рік

Великдень 2019
Великдень 2019

Що можна їсти на Великдень?

Великий піст завершується 28 квітня, відтак на Великдень можна їсти і пити все, проте робити це помірно. Пригощайтеся усіма стравами, можете пити вино, але не у великих порціях. 

Яйця є легким для перетравлення тваринним білком, однак не варто на них налягати. У Великдень краще обмежитися одним з'їденим яйцем. Цього буде цілком достатньо, щоб повернути в раціон продукти рослинного походження, не сильно навантажуючи шлунок.

При виході з посту один з найважливіших моментів - вживання рідини. Пийте якомога більше соків та компотів. Щоб стимулювати травлення, як аперитив дозволяється випити келих червоного вина.

Не наїдайся і приймайте їжу маленькими порціями кожні 2-3 години. Це допоможе рівномірно розподілити навантаження на шлунково-кишковий тракт і уникнути тяжкості.

У Великдень є певні заборони, яких треба дотримуватися. 

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– У Великдень не можна займатися домашньою роботою, адже з клопотами піде щастя.

– Освячені продукти не можна викидати, їх треба з’їсти за святковим столом, поділитися з рідними та сусідами або роздати бідним.

– Гріх проливати кров тварин протягом Світлого тижня, адже вони теж радіють Христовому Воскресінню і славлять Бога.

– Не можна викидати шкаралупу за вікно, щоб не потрапити в Ісуса і апостолів, які весь тиждень ходять по землі у жебрацькому дранті.

Великдень 2019
Великдень 2019

Прикмети на Великдень

В українців здавна побутували чимало прикмет на Великдень. Хоч дата цього свята непостійна, і погода може бути абсолютно різною із року в рік, старі люди стверджують, що ці прикмети працюють завжди:

– Якщо на Великдень небо ясне та сонце грає – буде хороший врожай та спекотне літо, а як дощ – добре вродять злаки.

– Якщо в неділю буде непогода, вся весна буде дощовою.

– Як на Великдень спить господар, то виляже пшениця, а як господиня – то льон.

– Якщо на Великдень сверблять губи – чекайте поцілунку, а якщо вдаритеся ліктем – знайте, що про вас згадав коханий.

– Якщо сверблять брови – це до побачення.

– Якщо на другий день Великодня ясна погода – літо буде мокре, якщо хмарна – літо буде сухе.

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Теги: Великдень LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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