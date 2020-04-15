Великдень вдома чи з родичами: Лілія Ребрик відповіла на актуальне питання

Популярна українська ведуча Лілія Ребрик присвятила новий допис питанню, яке, мабуть, виникало в усіх українців: "Як провести Великдень?" Зірка ствердно заявила, що залишиться вдома, адже здоров'я рідних для неї важливіше.

Вже у неділю, 19 квітня, православні християни будуть святкувати Великдень. Однак карантинні обмеження суттєво внесли зміни у плани українців. Так, Лілія Ребрик зізналась, що хотіла не порушувати традицій і провести свято вдома з батьками. Та через пандемію коронавірусу не буде наражати на небезпеку ані себе, ані рідних.

Візьміть участь в опитуванні: Вдома, у церкві чи з родиною: де ви проведете Великдень

"Вже скоро Великдень. Скоро мала би бути та метушня, яку ми всі так любимо... Прибирання, готування, щоб все ідеально. Щоб до батьків поїхати. До речі, в нашій родині це була гарна традиція: поїхати в Чернівці до батьків, до бабусі, посвятити паску, поїсти крашанок, посидіти за великим родинним столом... І, здавалася б, такі прості речі, але такі недосяжні сьогодні", – розповіла Лілія Ребрик.

Телезірка наголосила, що головне зараз – не свято, а здоров'я. Тому Лілія Ребрик публічно закликала всіх українців відмовитись від родинних застіль.

Найголовніше сьогодні – це пам’ятати, що свято Великдень має бути в душі: там має бути тепло й світло, там має бути багато любові,

– наголосила Лілія Ребрик.

Окрім цього, ведуча показала тематичний малюнок доньки Діани, зроблений до свята. На крашанках первісток Лілії Ребрик написала "Великдень вдома", закликавши також людей дотримуватись порад ВООЗ.

Редакція LifeStyle 24 наголошує, що представники церкви також закликають вірян залишатись вдома. А щоб Великдень пройшов за традиціями, богослужіння можна буде переглянути онлайн. Як освятити святковий кошик в домашніх умовах – дізнавайтесь в нашій інфографіці.

Як посвятити великодній кошик вдома / Інфографіка 24 каналу