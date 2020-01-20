Велике повернення: Адель випустить новий альбом після 5-річної паузи

Одна з найпопулярніших британських артисток Адель відновлює свою музичну кар'єру! Артистка вже працює над новим альбомом, який презентує до кінця 2020 року.

Цю інформацію вже підтвердив представник співачки Джонатан Дікінс, передає Metro. Чоловік взяв участь в одному з інтерв'ю та зізнався, що Адель готова повернутись шоу-бізнес.

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Останній альбом артистки вийшов у світ у 2015 році. Саме платівку з символічною назвою "25" відзначили на церемонії "Греммі". За офіційними даними, новий альбом артистка вирішила зробити продовженням попереднього. Джонатан Дікінс зізнався, що Адель вже записала кілька пісень та невдовзі презентує їх публіці.

"Нову музику слід очікувати в 2020 році, і чим швидше це станеться, тим краще", – додав представник Адель, натякнувши на прем'єру.

Як відомо, у 31 рік Адель може похизуватись стрімкою кар'єрою. Вона – володарка п’яти премій "Греммі" та статуетки "Оскар", про що мріють тисячі артистів. У 2018 році Адель назвали однією з найбільш високооплачуваних співачок Великобританії, адже її гонорари сягнули 605 мільйонів фунтів стерлінгів.