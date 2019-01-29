Велике повернення: Ліндсей Лохан зіграла роль першої леді у моторошному фільмі

Після тривалої творчої паузи Ліндсей Лохан повернулась на телеекрани. Голлівудська акторка зіграла головну роль у фільмі Among the Shadows. Наразі кінострічка не отримала назви в українському прокаті, а в російському звучить "Среди теней".

У кінострічці Ліндсей Лохан перевтілилась у першу леді. Однак яку країну очолює чоловік головної героїні – поки не повідомляється.

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Дізнавшись, що президенту загрожує смертельна небезпека, перша леді звертається за допомогою до приватного детектива. Однак, на перший погляд проста справа, перетворюється на дуже заплутану. У кінострічці з'являються моторошні перевертні, а сам детектив має багато спільного з ними.

Режисером фільму Among the Shadows виступив Тьяго Мескіта. Головні ролі, окрім Ліндсей Лохан, виконали актори Шарлотта Бекетт, Джанні Капальді і Домінік Мадані. Наразі у мережі з'явився трейлер моторошної кінострічки. Дату прем'єри автори поки не розголошують.

Моторошний фільм за участю Ліндсей Лохан Among the Shadows: дивіться відео трейлеру