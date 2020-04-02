24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Велике повернення: Ліндсі Лохан вперше за 12 років випустить пісню

-
Ліндсі Лохан повертається на сцену / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка і співачка Ліндсі Лохан готова повернутись на велику сцену. Вперше за 12 років зірка готує до випуску нову пісню, яку символічно назвала Back to Me.

Про це сама Ліндсі Лохан оголосила на інстаграм-сторінці. Артистка зізналась, що прем'єра нової композиції запланована на п'ятницю, 3 квітня. А щоб підігріти цікавість меломанів до новинки, вона опублікувала фрагмент ритмічного треку. 

Дивіться також: Гурт The Hardkiss представив новий відеокліп на пісню "Гора" 

"Ця пісня про те, як заново відкрити і прийняти себе, відгородитися від шуму, рухатися вперед і дозволити минулому піти. Жити в теперішньому!" – поділилась Ліндсі Лохан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Про повернення у шоу-бізнес артистка оголосила напередодні. Ліндсі Лохан опублікувала ролик з уривками її життя за останні кілька років. До відео ввійшли кадри її танцю у Греції, зйомки реаліті-шоу та будні з переслідуваннями папараці. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Варто додати, що Ліндсі Лохан вже давно не мала успішних проєктів. Її останній трек Bossy вийшов ще у 2008 році, а платівку A More Little Personal вона презентувала у 2005-му. Творчу паузу Ліндсі взяла і в акторській кар'єрі. У 2019 році вийшов фільм за її участю "Серед тіней", який отримав шквал критики від глядачів та експертів. Тепер же Ліндсі Лохан повернулась і має намір відновити свою популярність. 

Теги: Голлівуд Ліндсей Лохан LifeStyle Музика
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 10:05 Модель Victoria's Secret Алексина Грем захворіла на коронавірус: зірку госпіталізували
Новини шоу-бізнесу 921
сьогодні , 09:38 Чому принц Гаррі та Меган Маркл саме в квітні склали королівські обов'язки: припущення ЗМІ
Новини шоу-бізнесу 804
сьогодні , 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Новини шоу-бізнесу 95418
сьогодні , 11:03 Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Лікування 497834
сьогодні , 06:45 Курс гривні до долара на фоні економічної кризи: прогнози
Статті 19241
сьогодні , 12:10 Великий піст 2020: історія та правила дотримання
Традиції 62163
сьогодні , 10:59 "Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон: які перипетії чекали на героїв у 5 і 6 серіях
Кіно 18517
сьогодні , 07:33 Доброго ранку: яскрава добірка привітань
Традиції 34013
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
1 квітня 14:30 Серіали квітня: найцікавіші прем'єри, які варті вашої уваги
Юлія Михайлова
1 квітня 13:03 Кумедні розіграші та жарти на 1 квітня, які точно запам'ятаються всім
Олена Булан
1 квітня 11:23 Великий піст 2020: важливі дати, правила і прикмети
1 квітня 11:01 Місячний календар стрижок на квітень 2020: цікаві поради
Квітослава Туз

Новини
Більше новин
Залиште відгук