Велике повернення Оззі Осборна: артист випустив першу за 9 років сольну пісню

Легендарний рок-музикант Оззі Осборн презентував довгоочікуваний трек. Пісня отримала назву Under The Graveyard та увійшла до майбутнього сольного альбому артиста.

Як відомо, востаннє Оззі Осборн випускав студійний альбом ще у 2010 році. Тоді його платівка Scream отримала шалену популярність у світі та розійшлась мільйонними тиражами. Після цього Оззі Осборн вирішив взяти своєрідну творчу паузу, виступаючи перед прихильниками зі своїми знаними хітами.

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7 листопада артист випустив довгоочікуваний трек Under The Graveyard, який ознаменував новий етап його творчості. Окрім цього, у мережі Оззі Осборн зізнався, що це тільки перша композиція із його майбутнього альбому. Презентація платівки легенди рок-музики запланована на січень 2020 року. Альбом вийде із назвою Ordinary, а його прикрасить дещо моторошне фото Осборна.

Слухайте нову пісню Оззі Осборна Under The Graveyard: аудіо

Наразі невідомо, чи буде Оззі Осборн знімати кліп до нової пісні. Однак у мережі не стримують захвату від виходу треку та закликають музиканта не затягувати з прем'єрами наступних хітів. "2019 рік, а ми знову слухаємо Оззі! Це щось дуже добре для історії музики", "Ура, Оззі повернувся", "Це аж моторошно, що його голос такий самий, як 50 років тому", "Загалом ця пісня чудова. Чекаю нових пісень", "Дивовижно, як для людини, яка цього року була на волосині від смерті", – написали прихильники в ютубі.

Що відомо про Оззі Осборна? Оззі у 70 років може похизуватись не тільки мільйонними арміями прихильників, але й звання засновника важкого металу, як напряму рок-музики. Свою кар'єру він розпочав у 1967 році, після того, як вийшов із в'язниці через крадіжки. За десятки років своєї кар'єри Оззі Осборн випустив 11 студійних альбомів та десятки концертних записів, за які він отримав статуетку Греммі.



За останні роки артист більше часу приділяв своїй дружині Шерон, аніж музиці. Оззі взяв творчу паузу на 9 років та давав нечисленні концерти Європою. наприкінці січня 2019 року Осборн раптово скасував свої виступи через інфекційне захворювання, яке могло перейти у пневмонію. Тоді артист зізнався, що опинився за крок до смерті.