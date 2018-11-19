Великий переїзд: принц Гаррі та Меган Маркл шукають нове житло

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принц Гаррі та Меган Маркл
принц Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

Герцог та герцогиня Сассекські готуються до переїзду. В найближчому часі принц Гаррі та Меган Маркл планують покинути Кенсінгтонський палац.

Скоро сім’я герцога та герцогині Сассекських збільшиться, тому, як повідомляє The Daily Mail, пара твердо вирішила, що їм потрібно більшу територію для проживання втрьох. На даний час вагітна Меган Маркл та принц Гаррі проживають в котеджі на території Кенсінтонського палацу. До слова, до весілля там проживали принц Вільям та Кейт Міддлтон.

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Британці очікували, що герцог та герцогиня Глостерські (двоюрідний брат королеви Єлизавети ІІ та його дружина) звільнять для молодого подружжя просторий 21-кімнатний палац. Однак вони цього робити не планують та поки що залишються жити поблизу принца Вільяма та Кейт Міддлтон, адже їхні маєтки розташовані дуже близько один від одного.

Ходять чутки, що Меган Маркл та принц Гаррі теж не горіли бажанням ставати з родичами ще й близькими сусідами. Можливий такий варіант, що молоде подружжя не буде розглядати подарунків від королеви Єлизавети ІІ та купить житло самостійно.

Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Джерело: Lifestyle
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