Великий піст 2019: що можна їсти та що не треба робити

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Великий піст 2019: що не можна робити
Великий піст 2019: що не можна робити / unsplash.com

Великий піст у 2019 році – вважається центральним (головним) постом в церковному православному календарі, який є підготовкою до настання головного свята релігійного світу – Великодня. Як правильно харчуватися – читайте в матеріалі.

Великий піст 2019 починається 11 березня у понеділок і завершиться у суботу 27 квітня. Характеризується перш за все особливими богослужіннями, молитвами, покаянням і спогадом про життя та смерть Ісуса Христа. Великий піст встановлений на честь 40-денного посту, якого дотримувався Спаситель в пустелі.

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Великий піст 2019: що можна їсти

Для того щоб ви душею і тілом змогли відчути радість і святість від прийому їжі, ваша їжа повинна бути різноманітною, але простою. В піст не можна зловживати прянощами, сіллю, цукром і смаженої їжею. Віддайте перевагу їжі, приготованої на паровій бані або в грилі.

Овочі та фрукти: варені, тушковані, запечені – повинні стати основою вашого харчування. Нехай на вашому столі будуть морква, картопля, буряк, квашена капуста і огірки. Не забувайте про кукурудзу, горошок, яблука, гранат, банани і цитрусові. Чим різноманітніше – тим краще.

Великий піст 2018: що можна їсти
Великий піст 2019: що можна їсти

Каші: каші повинні стати ще однією важливою складовою вашого раціону. Не забувайте, що готувати їх слід тільки на воді і доведеться обійтися без додавання масла.

Замість м'яса, молока і яєць: якщо ви включите в свій раціон рослинний білок – то ваш організм ані трохи не постраждає від відсутності м'яса. Рослинний білок міститься в баклажанах, арахісі, сочевиці, сої та всіх рослинах сімейства бобових.

Великий піст 2019: заборонені продукти

Протягом всього посту слід відмовитися від таких продуктів:
- м'ясо та м'ясопродукти;
- риба і рибні продукти (крім нестрогих днів);
- яйця;
- молоко і молочні продукти;
- солодощі;
- випічка;
- фаст-фуд;
- алкоголь.

Що не можна робити у Великий піст 2019

Не їжею єдиною. Піст – це час духовного очищення. Тому під час посту необхідно дотримуватися і певної поведінки: не можна вживати алкогольні напої, максимально обмежте розважальні заходи, а також світські виходи в світ, в Великий пост не можна вінчатися, на час посту рекомендується подружня стриманість, постарайтеся за цей час уникати дратівливості, образ, злості і засудження.

Традиції Великого посту 2019

У Великого посту чотири періоди і триває він 48 днів:
- перші 40 днів – Чотиридесятниця;
- Лазарева субота – 6 субота посту;
- Вхід Господній в Єрусалим – 6 неділя посту (Вербна неділя);
- Страсна седмиця (Страсний тиждень).

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Останнім тижнем Великого посту є Страсна Седмиця. Дні Страсної седмиці називають Великими: наприклад, Великий понеділок, Велика п'ятниця і так всі дні.

Великий піст 2018: традиції
Великий піст 2019: традиції

У Великий понеділок необхідно підготувати свою оселю – помити, почистити, пофарбувати. У Великий вівторок готується одяг і прасується білизна. У Велику середу необхідно завершити всі господарські роботи. Треба повністю прибрати весь будинок, позбутися від сміття. Також в цей день заготовлюються яйця для писанок і крашанок, потрібно підготувати все необхідне для їх розпису.

На Великий четвер (Чистий четвер) припадає найбільша кількість обрядів, прикмет і дій. У цей день печуть традиційні паски. Паска – не просто святковий хліб, вона символізує тіло Христа. Перед тим, як приступити до випікання, треба помолитися. Необхідно підготувати тіло до Великодня – добре вимитися. У Велику п'ятницю не можна абсолютно нічого їсти, забороняється співати пісні і слухати музику, прати, шити, різати. Велика субота – найбільш клопіткий день для господинь. Треба все приготувати, зварити, в цей день виготовляють писанки і фарбуються яйця.

Під час посту звершується тілесна і духовна підготовка до свята Пасхи. Духовна підготовка полягає в тому, що в дні посту необхідно більше уваги приділяти молитві, читанню духовних книг, сповідям. Тілесна підготовка до Великого Посту – це утримання від непісної їжі.

 

 

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Теги: LifeStyle Новини культури Релігія Традиції Великдень Великий піст
Джерело: 24 Канал
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