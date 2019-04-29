Великодні ангелята: Ольга Фреймут замилувала ніжними знімками дітей

Телеведуча Ольга Фреймут, яка спільно з генеральним директором "Нового каналу" Володимиром Локотко виховує трьох дітей, показала сімейну ідилію. Зірка опублікувала фото з донькою Євдокією та сином Валерієм.

Великдень – чудова нагода для знаменитостей забути всі буденні клопоти та без метушні провести час із рідними. Цим скористалась телеведуча Ольга Фреймут, яка засвітила у мережі чарівні фото зі своїми маленькими дітьми.

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Як і будь-яка українська господиня, телеведуча приготувала святковий кошик з паскою та писанками, який зі своїми рідними посвятила у церкві. Та 1-річна Євдокія вирішила допомогти своїй зірковій матусі, поправивши продукти на подвір'ї храму. Це видно на чарівному фото, яке опублікувала Ольга Фреймут.

Згідно зі знімком, маленька Євдокія провела релігійне свято у розкішній білій сукні, тому прихильники Ольги Фреймут вже встигли назвати дитину "великоднім ангелятком".

Окрім цього, телеведуча показала, як її молодші діти проводять разом час. На знімку 2-річний Валерій у костюмі допомагає сестрі кататись на гойдалці. Світлина розчулила мережу, а прихильники Ольги Фреймут засипали її сторінку захопленими коментарями.

Ольга Фреймут також виховує 13-річну дочку Злату, яку вона народила у першому шлюбі з британцем Нілом Мітчеллом. Школярки не було на великодніх світлинах, однак вона теж часто з'являється у блозі зіркової мами.