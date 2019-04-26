Великодні листівки з привітаннями для рідних та близьких

На Великдень 2019 прийнято вітати один одного із цим святом та бажати добра своїм рідним, близьким та друзям. Якщо ж ви не можете особисто привітати близьких – ми зібрали для вас добірку великодніх листівок з привітаннями, які ви зможете надіслати.

Великдень у 2019 році – це найважливіше свято для християн, яке припадає на 28 квітня. До нього починають готуватися завчасно, дотримуючись Великого посту, відвідуючи церкву і контролюючи свої думки і вчинки. У цей період намагаються бути особливо добрими, великодушними і поблажливими.

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Зробіть для близьких приємний сюрприз і привітайте їх із цим світлим святом. Великдень знаменує велику подію – воскресіння Ісуса Христа. Тому вітальні листівки з Великоднем часто зображують великодній кошик із традиційними продуктами, храм і вітання "Христос Воскрес".

Великодні листівки українською мовою з привітаннями



Великодні листівки українською мовою

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З Великоднем тебе

Я щиро привітаю!

Хай Бог тобі в житті

У всьому помагає!

Нехай дарує Ангел,

Любов тобі з небес!

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

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Великодні листівки українською мовою

***

Хай лине увись передзвін великодній,

І кличе молитва душу в політ!

Хай зійдуть на землю щедроти Господні

І крила розгорне оновлений світ!

***



Великодні листівки українською мовою

***

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,

Шматочок сальця, запашная ковбаска

І писанок пару з корінчиком хрону,

Хай плине достаток до Вашого дому!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

***



Великодні листівки українською мовою

***

Явилась милість нам Господня

І оживила світ, немов в раю;

В знаменне світле свято Великодня

Вітаю щиро кожну я сім’ю.

Бажаю щастя й злагоди в родині

Та благодаті Божої з небес

І хай по всій лунає Україні:

– Христос воскрес!

– Воістину воскрес!

***

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Великодні листівки українською мовою

***

Радість з неба нам являє,

Паска красна десь вітає,

Радуйтеся щиро нині –

Бог дав щастя всій родині,

Бог дав радість нам з небес –

Христос воскрес!

Христос воскрес!

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Великодні листівки українською мовою

***

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить.

І хай вас Бог благословить!

***



Великодні листівки українською мовою

***

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з Вами світла Божа лакса!

Христос Воскрес!

***

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Великодні листівки українською мовою

***

Звістка радісна лунає!

Світ Ісуса величає

Великоднім дзвоном, співом,

Чистим серцем – повним віри,

Ясних, добрих сподівань!

Великодніх Вам світань!

***



Великодні листівки українською мовою

***

Горять свічки, зорять ікони.

Земля в молитві до небес.

"Христос Воскрес!" – лунають дзвони,

дзвенять: "Воістину Воскрес!"

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Великодні листівки українською мовою

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Рік у рік Любов Господня

творить свято Великодня.

Маленькі янголи несуть дари з небес –

Христос воскрес! Воістину воскрес!

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Великодні листівки українською мовою

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Великодні дні настали –

Люди чисті серцем стали.

Радості, тепла, любові

Хай прибуде в вашім домі!

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Великодні листівки українською мовою

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З світлим святом Воскресіння!

З днем, коли Христос Воскрес!

Щастя, радості, везіння

Хай зішле Господь з небес!

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Великодні листівки українською мовою

Світлого Великодня!