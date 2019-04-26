Великодні листівки з привітаннями для рідних та близьких
На Великдень 2019 прийнято вітати один одного із цим святом та бажати добра своїм рідним, близьким та друзям. Якщо ж ви не можете особисто привітати близьких – ми зібрали для вас добірку великодніх листівок з привітаннями, які ви зможете надіслати.
Великдень у 2019 році – це найважливіше свято для християн, яке припадає на 28 квітня. До нього починають готуватися завчасно, дотримуючись Великого посту, відвідуючи церкву і контролюючи свої думки і вчинки. У цей період намагаються бути особливо добрими, великодушними і поблажливими.
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Зробіть для близьких приємний сюрприз і привітайте їх із цим світлим святом. Великдень знаменує велику подію – воскресіння Ісуса Христа. Тому вітальні листівки з Великоднем часто зображують великодній кошик із традиційними продуктами, храм і вітання "Христос Воскрес".
Великодні листівки українською мовою з привітаннями
Великодні листівки українською мовою
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З Великоднем тебе
Я щиро привітаю!
Хай Бог тобі в житті
У всьому помагає!
Нехай дарує Ангел,
Любов тобі з небес!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
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Великодні листівки українською мовою
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Хай лине увись передзвін великодній,
І кличе молитва душу в політ!
Хай зійдуть на землю щедроти Господні
І крила розгорне оновлений світ!
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Великодні листівки українською мовою
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Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,
Шматочок сальця, запашная ковбаска
І писанок пару з корінчиком хрону,
Хай плине достаток до Вашого дому!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
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Великодні листівки українською мовою
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Явилась милість нам Господня
І оживила світ, немов в раю;
В знаменне світле свято Великодня
Вітаю щиро кожну я сім’ю.
Бажаю щастя й злагоди в родині
Та благодаті Божої з небес
І хай по всій лунає Україні:
– Христос воскрес!
– Воістину воскрес!
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Великодні листівки українською мовою
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Радість з неба нам являє,
Паска красна десь вітає,
Радуйтеся щиро нині –
Бог дав щастя всій родині,
Бог дав радість нам з небес –
Христос воскрес!
Христос воскрес!
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Великодні листівки українською мовою
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Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай вас Бог благословить!
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Великодні листівки українською мовою
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З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з Вами світла Божа лакса!
Христос Воскрес!
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Великодні листівки українською мовою
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Звістка радісна лунає!
Світ Ісуса величає
Великоднім дзвоном, співом,
Чистим серцем – повним віри,
Ясних, добрих сподівань!
Великодніх Вам світань!
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Великодні листівки українською мовою
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Горять свічки, зорять ікони.
Земля в молитві до небес.
"Христос Воскрес!" – лунають дзвони,
дзвенять: "Воістину Воскрес!"
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Великодні листівки українською мовою
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Рік у рік Любов Господня
творить свято Великодня.
Маленькі янголи несуть дари з небес –
Христос воскрес! Воістину воскрес!
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Великодні листівки українською мовою
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Великодні дні настали –
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!
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Великодні листівки українською мовою
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З світлим святом Воскресіння!
З днем, коли Христос Воскрес!
Щастя, радості, везіння
Хай зішле Господь з небес!
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Великодні листівки українською мовою
Світлого Великодня!