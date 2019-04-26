Великодні листівки з привітаннями для рідних та близьких

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Листівки з Великодем 2019 - листівки з привітаннями на Пасху
Великодні листівки українською мовою / webmandry.com.ua

На Великдень 2019 прийнято вітати один одного із цим святом та бажати добра своїм рідним, близьким та друзям. Якщо ж ви не можете особисто привітати близьких – ми зібрали для вас добірку великодніх листівок з привітаннями, які ви зможете надіслати.

Великдень у 2019 році – це найважливіше свято для християн, яке припадає на 28 квітня. До нього починають готуватися завчасно, дотримуючись Великого посту, відвідуючи церкву і контролюючи свої думки і вчинки. У цей період намагаються бути особливо добрими, великодушними і поблажливими.

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Зробіть для близьких приємний сюрприз і привітайте їх із цим світлим святом. Великдень знаменує велику подію – воскресіння Ісуса Христа. Тому вітальні листівки з Великоднем часто зображують великодній кошик із традиційними продуктами, храм і вітання "Христос Воскрес".

Великодні листівки українською мовою з привітаннями

Великодні листівки українською мовою з привітаннями
Великодні листівки українською мовою

***

З Великоднем тебе
Я щиро привітаю!
Хай Бог тобі в житті
У всьому помагає!
Нехай дарує Ангел,
Любов тобі з небес!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!

***

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Великодні листівки українською мовою
Великодні листівки українською мовою

***

Хай лине увись передзвін великодній,
І кличе молитва душу в політ!
Хай зійдуть на землю щедроти Господні
І крила розгорне оновлений світ!

***

Великодні листівки українською мовою
Великодні листівки українською мовою

***

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,
Шматочок сальця, запашная ковбаска
І писанок пару з корінчиком хрону,
Хай плине достаток до Вашого дому!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

***

Великодні листівки українською мовою
Великодні листівки українською мовою

***

Явилась милість нам Господня
І оживила світ, немов в раю;
В знаменне світле свято Великодня
Вітаю щиро кожну я сім’ю.
Бажаю щастя й злагоди в родині
Та благодаті Божої з небес
І хай по всій лунає Україні:
– Христос воскрес!
– Воістину воскрес!

***

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Великодні листівки українською мовою
Великодні листівки українською мовою

***

Радість з неба нам являє,
Паска красна десь вітає,
Радуйтеся щиро нині –
Бог дав щастя всій родині,
Бог дав радість нам з небес –
Христос воскрес!
Христос воскрес!

***

Великодні листівки українською мовою
Великодні листівки українською мовою

***

Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай вас Бог благословить!

***

Великодні листівки українською мовою
Великодні листівки українською мовою

***

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з Вами світла Божа лакса!
Христос Воскрес!

***

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Великодні листівки українською мовою
Великодні листівки українською мовою

***

Звістка радісна лунає!
Світ Ісуса величає
Великоднім дзвоном, співом,
Чистим серцем – повним віри,
Ясних, добрих сподівань!
Великодніх Вам світань!

***

Великодні листівки українською мовою
Великодні листівки українською мовою

***

Горять свічки, зорять ікони.
Земля в молитві до небес.
"Христос Воскрес!" – лунають дзвони,
дзвенять: "Воістину Воскрес!"

***

Великодні листівки українською мовою
Великодні листівки українською мовою

***

Рік у рік Любов Господня
творить свято Великодня.
Маленькі янголи несуть дари з небес –
Христос воскрес! Воістину воскрес!

***

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Великодні листівки українською мовою
Великодні листівки українською мовою

***

Великодні дні настали –
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!

***

Великодні листівки українською мовою
Великодні листівки українською мовою

***

З світлим святом Воскресіння!
З днем, коли Христос Воскрес!
Щастя, радості, везіння
Хай зішле Господь з небес!

***

Великодні листівки українською мовою
Великодні листівки українською мовою

Світлого Великодня!

blog_ava
Щоб великодня паска вдалась: 8 оригінальних рецептів приготування з фото
сьогодні
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Теги: LifeStyle Новини культури Великдень Традиції Релігія Привітання з святами – смс-привітання, листівки і картинки
Джерело: LifeStyle 24
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