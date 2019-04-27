Великодні привітання для рідних і близьких

Світле свято Великодня 2019 об'єднує не тільки родини, але й усіх християн по світу. Пропонуємо до вашої уваги привітання з Великоднем українською мовою у віршах та прозі, з допомогою яких можна створити святкову атмосферу і привітати рідних та близьких.

Великдень в Україні у 2019 році припадає на 28 квітня. Зробіть для близьких приємний сюрприз і привітайте їх із цим світлим святом. Ми зібрали для вас короткі привітання з Великоднем українською мовою.

Привітання з Великоднем 2019 у віршах

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Свяченого яєчка, доброї паски

І сонця окрайчик з Божої ласки!

У мирі та щасті, добрі та любові, святкуйте

Великдень у родинному колі!

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Великодні дні настали -

Люди чисті серцем стали.

Радості, тепла, любові

Хай прибуде в вашім домі!

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Привітання з Великоднем 2019 українською мовою

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Хай Божа Матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров'я посилає.

Господь дарує Ангела з небес! –

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

Ось, тримай це смс!

І радій — Христос Воскрес!

***

З Великоднем тебе

Я щиро привітаю!

Хай Бог тобі в житті

У всьому помагає!

Нехай дарує Ангел,

Любов тобі з небес!

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

За Великдень!



Привітання з Великоднем 2019 у віршах

***

Котилася писаночка з гори на долину,

Прикотилась прямісінько до нас у гостину,

А за нею йде Великдень, несе білу паску,

Дзвонить у дзвони, всім дарує радощі і ласку.

Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,

"Христос воскрес!" усі разом заспіваймо.

***

Проміння тепле

Сиплеться з небес

Вітаємо з Паскою

Христос воскрес!

***

Рік у рік любов Господня

Творить свято Великодня.

Маленькі ангели несуть дари з небес.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

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***

Горять свічки, зорять ікони.

Земля в молитві до небес.

Христос Воскрес лунають дзвони,

дзвенять Воістину Воскрес.

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Дзвонять дзвони Великодні!

Божа Пасха вже сьогодні.

Лине пісня із небес.

Радість всім Христос Воскрес!



Привітання з Великоднем 2019 у прозі

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Привітання з Великоднем 2019 у прозі

Дорогенькі мої, хай в кошик Вам ляжуть баранчик і паска, шматочок шинки, запашка ковбаска, і писанок кілька з корінчиком хрону. Хай пливе достаток до Вашого дому! Христос Воскрес!

***

Христос Воскрес! Вітаю тебе від щирого серця з радісним і світлим святом Великодня! Кожен рік ми святкуємо початок нового життя для всього християнського світу, торжество віри над смертю! Нехай частинка сьогоднішнього тріумфу залишиться в твоєму серці і підтримає у важку хвилину!

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Дорогі друзі! Щиро вітаю Вас з Великоднем! Нехай це величне свято наповнить серце світлими почуттями надії і любові, дарує щастя та добро. Бажаю Вам радості, здоров'я, добробуту і благополуччя. Христос Воскрес!

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Прийміть найкращі вітання і побажання з Великоднем! Бажаємо вам, щоб переможний дух надії, радості, всепрощення і супроводжували Вас і Вашу родину, давав сили та наснагу для справ на добробут і процвітання нашої рідної України.

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Нехай Ваші душі будуть багаті на добро, як святковий стіл, чисті як Великодній рушник і веселі, як українські писанки. Хай малинові дзвони Великодня принесуть у Вашу оселю радість, віру, надію і любов. Христос Воскрес!