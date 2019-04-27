Великодній кошик: 5 цікавих ідей для оформлення своїми руками

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Пасха-2019: як оформити великодній кошик
Пасха-2019: як оформити великодній кошик / Колаж LifeStyle 24

Великодній кошик – незамінний атрибут одного з найголовніших християнських свят. Однак потурбуватися варто не лише про його вміст, а й вигляд. Адже яскраві та природні матеріали зможуть придати особливу атмосферу, а процес виготовлення своїми руками – принесе задоволення.

LifeStyle 24 пропонує відійти від традиційних однотонних і плетених кошиків, а віддати перевагу більш яскравим та оригінальним ідеям. Нагадаємо, Великдень у 2019 році українці святкуватимуть 28 квітня.

Чохол для кошика на Великдень

Звичайний плетений кошик чудово доповнить зшитий чохол. Для цього виберіть тканину, яка буде контрастною до кольору кошика, а також не забудьте про стрічки, якими потрібно прикріпити його до стінок кошика. Вибираючи колір – надайте перевагу спокійним і світлим відтінкам.

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Великодній кошик
Великодній кошик з чохлом

На самій тканині можна вишити тематичні орнаменти або розшити, наприклад, бісером.

Великодній кошик
Великодній кошик як прикраса

Природна краса

Живі квіти та гілочки з листочками – це завжди дуже привабливо та елегантно. Ними сміливо прикрашайте ваш кошик – можете вплести квіти прямо в кошик або зібрати в невеликий букет.

Великодній кошик-2017
Великодній кошик у квітах виглядає дуже мило

До того ж, ви можете використовувати і неживі квіти. Їх можна зробити з паперу чи стрічок.

Великодній кошик-2017
Як прикрасити великодній кошик своїми руками

Декор шифоном

Шифон можна використовувати не лише для пошиття пишних спідничок, а й для декорування великоднього кошика. Для цього виріжте потрібний вам розмір та протягніть гумку, яку можна буде одягти на сам кошик. Така ідея особливо сподобається дітям.

Великодній кошик
Великодній кошик з шифоном

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Незвичні матеріали

Експериментувати можна не лише із декором готового кошика – його теж можна виготовити своїми руками.

Великодній кошик-2017
Оригінальний великодній кошик своїми руками

Для прикладу, дуже елегантно виглядають кошики з міцного паперу, газет чи пошиті із фетру. В такому випадку ви можете експерементувати і з кольором.

Великодній кошик
Великодній кошик своїми руками

Декор рушником

У кожному кошику обов’язково повинен бути вишитий рушник. І в декорі його також варто використати, адже рушник може не лише покривати кошик, а й виконувати роль оригінальної прикраси.

Великодній кошик
Великодній кошик в українському традиційному стилі

Досить лише обв’язати його навколо кошика.

Великодній кошик
Великодній кошик з вишитим рушником

Після того, як визначитесь із зовнішнім виглядом великоднього кошика, варто подумати і про зміст. Адже далеко не всі продукти можна освячувати в церкві.

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Що категорично не повинно бути у великодньому кошику:
- алкоголю (за виключенням червоного вина);
- грошей або будь-яких інших матеріальних цінностей;
- кров’янки.

Пасха-2019. Що потрібно покласти до великоднього кошика:
- паску;
- молочні продути (сир, масло);
- крашанки;
- м’ясо;
- сіль;
- хрін;
- рушник;
- церковні свічки.

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Автор: Олена Булан
Теги: LifeStyle Новини України Великдень Статті Традиції Дизайн Паска Декор і дім
Джерело: LifeStyle 24
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