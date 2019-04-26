Що потрібно святити на Великдень – які продукти можна і не можна класти до кошика

Великодній кошик – незамінний атрибут одного з найголовніших християнських свят. Що потрібно до нього покласти, які продукти можна і не можна святити в церкві на Великдень – читайте далі.

Великдень православні християни святкуватимуть 28 квітня. В ніч з суботи на неділю віруючі несуть до церкви великодній кошик, щоб під час служби освятити його.

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До церкви у кошиках несуть продукти, від яких люди відмовлялися під час Великого посту. Тому освячувати потрібно тільки те, чого не їли протягом останніх семи тижнів. Освячену їжу не можна викидати. Її потрібно з'їсти за великоднім столом, поділитися з родичами і сусідами або роздати нужденним.

Що потрібно освятити на Великдень

Сучасні віряни значно простіше ставляться до наповнення великоднього кошика, ніж наші предки. Дехто не соромиться освячувати величезні шматки м'яса або вино в пляшках. Втім, кожен може вирішувати для себе, що понести до церкви. Головне – взяти найважливіше.

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Що потрібно освятити на Великдень – список продуктів

Які продукти потрібно покласти у великодній кошик:

- паска – символ Воскресіння та Небесного Царства. Випікання паски – важливий етап приготування до свята. Більшість господинь мають власний рецепт. Готувати тісто на паску треба у спокої, лише з хорошими думками, бо за інших обставин вона може не вдатися.;

- яйця – це обов'язковий символ великоднього кошика, який символізує для нове життя і відродження. Яйця можна прикрашати натуральними та харчовими барвниками, тканиною, папером і навіть стразами. Але робити це радять в колі сім'ї;

- м'ясо – зазвичай на Великдень подаються холодні м'ясні закуски, тому що вони готуються напередодні, ще під час Великого посту. Тож покладіть у великодній кошик шматочок м'яса та домашньої ковбаски. Головне – щоб м'ясна страва була без крові;

- сир і молочні продукти – оскільки молочні продукти не вживалися під час посту, їх також кладуть у великодній кошик. Особливо добре приготувати сирну паску або зробити твердий сир власноруч. сир та масло є символами ніжності та жертовності Бога – ці продукти кладуть у невеликі посудини, а зверху малюють хрестик.

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Крім вищезазначених продуктів у великодній кошик для освячення кладуть хрін, як символ міцності і сили духу, а також сіль і вино. Церква не схвалює алкоголь у великодньому кошику, проте допускає кагор.

Що не можна святити на Великдень

Далеко не все варто класти у великодній кошик для освячення, є продукти та речі, які суворо заборонено приносити до церкви.

Що не можна класти у великодній кошик:

- коштовності, документи, гроші та інші матеріальні речі;

- горілку, коньяк, самогон та інший алкоголь (окрім кагору);

- кров'янку та інші продукти, виготовлені з крові тварин;

- не радять також класти фрукти та овочі, оскільки їх можна було вживати під час посту;

- ніж – побутують думки, що освячені продукти потрібно розрізати посвяченим ножом. Це вигадка і забобони.



Що не можна святити на Великдень – список продуктів

Великодній кошик збирається лише для благословення продуктів, які можна вживати після закінчення Великого посту. А отже, їжі має бути небагато.

Коли святять паску?

У різних церквах і храмах час для освячення пасок може відрізнятися. Одна церква може освятити великодній кошик уже в передсвяткову суботу, а інша – безпосередньо в неділю.

Пасхальна літургія в церкви триває всю ніч, і тому називається "всеношною". Близько 4 години ранку відбувається пасхальний хресний хід. Потім священики переодягаються з темного одягу в світлий і проголошують слова: "Христос Воскрес!". У відповідь віруючі кажуть: "Воістину Воскрес!" Тільки після цього святять паски і великодній кошик.



У 2019 році паску святять в ніч на 28 квітня