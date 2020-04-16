У Чистий четвер на кухні пораються всі віряни, які святкуватимуть 19 квітня світле свято Великодня. До підготувань приєдналась і перша леді п'ятого президента України Марина Порошенко з двома доньками.

На інстаграм-сторінці Петра Порошенка з'явились промовисті фото, на яких Марина з доньками Євгенією та Олександрою готують паски на Великдень. Петро Порошенко переконаний, що домашні паски, виготовлені руками Марини, є найсмачнішими у світі. А щоб вона вдалась і мала відмінний смак, Порошенко рекомендує українцям перед приготуванням прочитати молитву.

До теми Як приготувати паску за класичним рецептом: покрокова інструкція

Окрім випікання пасок для родинного кола, Марина Порошенко та доньки цьогоріч вирішили приготувати великодні ласощі для захисників України, які лікуються в Київському шпиталі та не мають можливості розділити свято зі своїми родинами.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Рецепт великодньої паски від Марини Порошенко

Інгредієнти:



1 л молока;

100 г дріжджів;

100 мл олії;

2-3 кг борошна;

200-300 г родзинок;

250 г маргарину;

250 г вершкового масла;

8 яєць;

400 г цукру;

1 пакетик ванільного цукру;

цукор для глазурі. ⠀

Рецепт приготування

Для опари: 100 г дріжджів розчиняємо у пів склянки теплого молока. На малому вогні розтоплюємо 250 г маргарину і 250 г вершкового масла. Додаємо до опари масло із маргарином та 8 яєць. Додаємо олію, 2-2,5 склянки борошна та 50 г цукру. Перемішуємо і залишаємо на 30 хвилин підніматися. ⠀

Через пів години починаємо замішувати тісто. У опару додаємо 1 пакетик ванілі, родзинки та 400 г цукру. Замішуємо все це 2-3 кг просіяного борошна. Тісто має "відставати" від миски.

Залишаємо підніматися у теплому місці. ⠀

Готове тісто розкладаємо у форми на ⅔ і даємо 10-15 хвилин піднятися. Випікаємо у духовій шафі при 180 градусах 45-50 хвилин. ⠀



Для білої глазурі збиваємо білок із цукром до густої білої піни і прикрашаємо паски, коли вони охолонуть.

Смачного!