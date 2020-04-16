Рецепт великодньої паски від Марини Порошенко
У Чистий четвер на кухні пораються всі віряни, які святкуватимуть 19 квітня світле свято Великодня. До підготувань приєдналась і перша леді п'ятого президента України Марина Порошенко з двома доньками.
На інстаграм-сторінці Петра Порошенка з'явились промовисті фото, на яких Марина з доньками Євгенією та Олександрою готують паски на Великдень. Петро Порошенко переконаний, що домашні паски, виготовлені руками Марини, є найсмачнішими у світі. А щоб вона вдалась і мала відмінний смак, Порошенко рекомендує українцям перед приготуванням прочитати молитву.
До теми Як приготувати паску за класичним рецептом: покрокова інструкція
Окрім випікання пасок для родинного кола, Марина Порошенко та доньки цьогоріч вирішили приготувати великодні ласощі для захисників України, які лікуються в Київському шпиталі та не мають можливості розділити свято зі своїми родинами.
Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:
Рецепт великодньої паски від Марини Порошенко
Інгредієнти:
1 л молока;
100 г дріжджів;
100 мл олії;
2-3 кг борошна;
200-300 г родзинок;
250 г маргарину;
250 г вершкового масла;
8 яєць;
400 г цукру;
1 пакетик ванільного цукру;
цукор для глазурі. ⠀
Рецепт приготування
Для опари: 100 г дріжджів розчиняємо у пів склянки теплого молока. На малому вогні розтоплюємо 250 г маргарину і 250 г вершкового масла. Додаємо до опари масло із маргарином та 8 яєць. Додаємо олію, 2-2,5 склянки борошна та 50 г цукру. Перемішуємо і залишаємо на 30 хвилин підніматися. ⠀
Через пів години починаємо замішувати тісто. У опару додаємо 1 пакетик ванілі, родзинки та 400 г цукру. Замішуємо все це 2-3 кг просіяного борошна. Тісто має "відставати" від миски.
Залишаємо підніматися у теплому місці. ⠀
Готове тісто розкладаємо у форми на ⅔ і даємо 10-15 хвилин піднятися. Випікаємо у духовій шафі при 180 градусах 45-50 хвилин. ⠀
Для білої глазурі збиваємо білок із цукром до густої білої піни і прикрашаємо паски, коли вони охолонуть.
Смачного!
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