Страви на Великдень: 11 оригінальних рецептів з фото

Обов'язкові великодні страви – це пишна паска та писанки. Але приготувати на Великдень потрібно й безліч інших смачних страв, особливо з тих продуктів, які були заборонені до вживання під час Великого посту. Які страви приготувати на Великдень – читайте далі.

Щоб допомогти вам у створенні меню на Великдень 2019, LifeStyle 24 пропонує 11 апетитних страв, які чудово доповнять великодній стіл.

Першим про що варто задуматись – це, звісно, паска, без якої неможливе святкування Великодня. Окрім традиційної паски з білою глазур’ю, існує безліч цікавих та навіть екзотичних рецептів – вибір лише за вами.

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М’ясні страви на Великдень 2019

Для великоднього столу краще обирати ситні, проте не жирні страви. Адже після тривалого утримання від тваринної їжі не варто одразу перевантажувати організм.

Запечений кролик з розмарином: рецепт приготування

Інгрідієнти:

кролик – 800 г

домашній майонез – 2 ст.л.

сметана –3 ст.л.

часник – 4 зубчики

вустерский соус – 2 ст.л.

гірчиця із зернами – 2 ч.л.

масло волоського горіха – 2 ст.л.

прованські трави за смаком

мелений перець за смаком

розмарин – 1 гілочка

сіль за смаком

молоко – 1 склянка



Це справді смачно і чудово впишеться у пасхальне меню!

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Приготування:

1. Тушку кролика поріжте на великі порційні шматочки. Залийте молоком і залиште на ніч в прохолодному місці.

2. Змішайте в мисці майонез, сметану, роздавлений часник, вустерский соус, гірчицю, масло і сіль. Натріть цією сумішшю м'ясо кролика. Залишите маринуватися ще на 3 години.

3. Посипте м'ясо прованськими травами і меленим перцем, додайте розмарин. Покладіть в пакет для запікання разом із соусом. Міцно зав’яжіть пакет та зробіть кілька проколів вгорі.

4. Запікайте при температурі 180 градусів 30 хвилин, потім розріжте пакет і залишіть в духовці до появи золотистої скоринки.

Голубці по-в'єтнамськи від Ектора Хіменес-Браво: рецепт приготування

Інгредієнти на 16 голубців:

листя капусти – 1 головка

свинячий фарш – 0,5 кг

сушені гриби – 2 ст. л.

рисова локшина – 1 пучок

цибуля-шалот або ріпчаста цибуля – 5 шт.

рибний соус – 2 ст. л.

чорний мелений перець – 1 ч. л.

зелена цибуля – 1 шт.



Соус:

помідори – 6 шт.

олія соняшникова – 2 ст. л.

цибуля шалот або ріпчаста – 4 шт.

часник – 4 зубчики

рибний соус – 2 ст. л.

цукор – 2 ч. л.

курячий бульйон – 1 склянка



Така великодня страва точно сподобається вашим гостям

Приготування:

1. Пробланшуйте (промийте окропом) головку капусти і покладіть листя в лід.

2. Подрібніть цибулю-шалот, часник і гриби. У фарш додайте рисову локшину. Рибний соус, мелений перець і цукор перемішайте до отримання однорідного фаршу.

3. Викладіть кілька ложок фаршу на середину листка капусти, згорніть його і обв'яжіть голубець смужкою цибулі.

На виході отримуємо близько 16 голубців.

Приготування соусу:

1. Розігрійте сковороду з високими стінками до середньої або високої температури, обсмажте часник і цибулю в олії до появи запаху. Викладіть консервовані помідори, бульйон і воду, сіль і цукор. Занурте голубці в соус якомога глибше.

2. Тримайте голубці під кришкою близько 30 хвилин. Доведіть до смаку спеціями.

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Свинячі реберця з соусом чімічуррі: рецепт приготування

Інгрідієнти:

ребра свинячі – 1 кг



Для сухої суміші чімічуррі:

орегано свіжий – 4 листка

перець чилі – 0,5 стручка

перець чорний – 1 ч. л.

часник – 5 зуб.

паприка – 1 ст. л.

сіль – 1 ч. л.

сік половинки лимона

соняшникова олія – 100 мл

яблучний оцет – 1 ст. л.

пиво темне – 1 л

кмин – 1 ч. л.

зелена цибуля – 2 шт.

чебрець – 1-2 гілочки



Для соусу чімічуррі:

петрушка свіжа – 1 пучок

кінза – 1 пучок

зелений солодкий перець – 1 шт.

часник – 6 зубчиків

яблучний оцет – 2 ст. л.

оливкова олія – 3 ст. л.

сік 1 лимона

чилі-пластівці – 0,5 ч. Л.

цибуля-шалот – 2-3 шт.



Реберця в оригінальному соусі

Приготування:

1. Розріжте вздовж кісточок реберця. У ступці змішайте нарізаний часник, сіль, перець, кмин, паприку, дрібно нарізану цибулю і перець-чилі. Додайте розігріте масло і перемішайте.

2. Натріть реберця сухою сумішшю чімічуррі. Додайте пиво, орегано, лимонний сік, яблучний оцет і чебрець. Залиште маринуватися на 20 хвилин.

3. Смажте реберця на відкритому вогні до хрусткої скоринки. Подавайте із соусом.

Великодня буженина від Ектора Хіменес-Браво: рецепт приготування (починайте готувати за добу до подачі)

Інгредієнти:

2 кг не дуже жирної м'якоті свинини

5 зубчиків часнику

3 ст. л. оливкового масла

3 ст. л. білого сухого вина

100 грамів темного пива + ще 100 грамів додатково

1 цибулина, нарізана середнім кубиком

2 гілочки розмарину

2 ст. л. темного соєвого соусу

2 ч. л. горошин чорного перцю

1 ч. л. горошин духмяного перцю

2 ч. л. горошин рожевого перцю

1 ст. л. меленої паприки

2 лаврових листки

1 ч. л. великої морської солі



Буженина має бути на великодньому столі гурмана

Приготування:

1. М'ясо обсушіть паперовими рушниками. Дрібно наріжте часник. Приготуйте маринад: роздушіть горошини рожевого, духмяного і чорного перцю, перемішайте з оливковою олією, соєвим соусом, сіллю, паприкою, часником, сіллю, цибулею і пивом; змастіть м'ясо з усіх боків. Покладіть в контейнер, герметично закрийте і приберіть в холодильник на 12 годин.

2. Помістіть м'ясо в формі в духовку (розігріту до 165 градусів), в форму влийте вино, додайте лавровий лист і розмарин. Готуйте 1,5 години або до повної готовності, у міру необхідності підливайте темне пиво. Потім дайте відпочити під фольгою 15 хвилин, наріжте і подавайте.

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Рибні страви на Великдень 2019

Філе чорної тріски з апельсинової глазур'ю від Ектора Хіменес-Браво: рецепт приготування

Інгредієнти:

філе чорної тріски

сіль, перець – 2 г

молоко – 0,1 л

апельсин – 0,2 кг

кардамон – 0,5 г

кукурудзяний крохмаль – 1 г

каперси – 10 г

цукор – 15 г

чебрець (свіжий) – 2 г

масло вершкове – 5 г



Рецепт на Великдень для любителів риби

Приготування:

1. Філе тріски обсмажте до рум'яної скоринки.

2. У маленьку сковороду налийте молоко, покладіть рибу і поставте в духовку до готовності на 5-7 хвилин.

3. Сік апельсина залийте в розпечений сотейник з цукром, проваріть 3-5 хвилин. Додайте кардамон (мелений), крохмаль, масло вершкове, загустіть і відставте соус.

4. Подавайте рибу із соусом. Можна прикрасити шматочками апельсину або лимону.

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Запечений лосось: рецепт приготування

Інгредієнти (на 1 порцію):

стейк лосося – 1 шт.

лимон

приправи (перець, сушений базилік, сіль)

Приготування:

1. Стейк лосося помийте і посоліть з двох сторін, викладіть на фольгу для запікання, а її, в свою чергу, – на деко.

2. Посипте спеціями і викладіть часточками лимон. Фольгу загорніть, щоб вийшов конвертик.



Великоднє меню: цю страву робити дуже легко

3. Випікайте у розігрітій до 180-200°С духовці 20-25 хвилин.



Рибні страви на Великдень

Салати на Великдень 2019

Салат з груші, яблук та шпинату: рецепт приготування

Залежно від сезону і наявності продуктів до салату можна додавати різні сири, горіхи або сухофрукти.

Інгредієнти:

груші тверді – 2 шт.

яблука тверді – 2 шт.

шпинат свіжий – 4 склянки

сушена журавлина / родзинки – 1/4 склянки

сіль, перець за смаком



Інгредієнти для соусу:

розмарин нарізаний – 1 ст.л.

мед – 1 ст.л.

гірчиця – 1 ст.л.

лимонний сік – 1 ст.л.

сливкова олія – 1/3 склянки



Салат з груші, яблук та шпинату для меню на Великдень

Приготування:

1. Тонко наріжте груші і яблука, викладіть в глибоку ємність листя шпинату, викладіть фрукти, посипте сушеною журавлиною або родзинками.

2. Окремо змішайте оливкову олію (1/3 склянки, холодного віджиму), гірчицю, мед (або апельсиновий джем), додайте лимонний сік, сіль і перець за смаком та розмарин.

3. Подавайте ваш салат із заправкою. За бажанням можна додати тонко нарізаний пармезан або козячий сир.

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Салат Коул Слоу: рецепт приготування

Інгредієнти для домашнього майонезу:

сире яйце – 1 шт.

порошкова гірчиця – 1 ч.л.

сіль – 1 ч.л.

цукор – 2 1 ч.л.

перець – 1/8 1 ч.л.

соняшникова олія – 150 мл

оливкова олія – 50 мл

лимонний сік – 1 лимон або оцет – 3 ст.л.



Інгредієнти для салату:

головка капусти – 1 шт.

зелене яблуко – 2 шт.

лимонний сік – ½ лимона

морква – 3 шт.

зелена цибуля – 5 шт.

петрушка



Великодні страви: салату треба настоятися в холодильнику близько години

Приготування майонезу:

У блендері на високій швидкості перемішайте всі інгредієнти. Потім поступово додайте половину рослинного масла і сік одного лимона або оцет. Коли суміш стане досить однорідною, повільно додайте решту рослинного масла.

Майонез повинен вийти однорідним і густим. Зберігати в холодильнику можна протягом 2-3 тижнів.

Приготування салату:

Тонко нашатковану капусту помістіть у велику миску, додайте яблука, морква, зелений лук і нарубану петрушку.

Щоб "Коул Слоу" став по-справжньому смачним, потрібно дати йому настоятися в холодильнику близько години.

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Десерти на Великдень 2019

Яблучний штрудель: рецепт приготування

Інгрідієнти:

пшеничне борошно – 820 г

куряче яйце – 3 шт.

рослинна олія – 6 ст. л.

тепла вода – 350 мл

сіль – ¾ ч. л.

панірувальні сухарі – 200-300 г

рослинне і вершкове масла – перед випіканням

цукрова пудра, морозиво – для подачі



Для начинки:

кисло-солодкі яблука – 500 г

сушена журавлина – 100 г

мелена кориця – 1 ч. л.

цукровий пісок – 50 г

мигдальні пелюстки – 30 г



На Великдень не забудьте про десерти

Приготування:

1. У чашу кухонної машини просійте борошно, додайте сіль, яйця, масло, воду. Використовуючи гак для тіста, ретельно вимісіть м'яке тісто. Поділіть тісто на 3 рівні частини. Оберніть харчовою плівкою і залиште на 1 годину при кімнатній температурі.

2. Очищені яблука наріжте на невеличні шматочки.

3. Розкачайте тоненько тісто на рушнику, посипане борошном. Розподіліть поверх кожного цукор. Змастіть краї тіста рослинним маслом.

4. Розподіліть тіста яблука і присипте цукром, змішаним з корицею.

5. Акуратно згорніть рулети з допомогою рушників. Змастіть поверхню тіста розтопленим вершковим маслом.

10. Випікайте при 180°C приблизно 40 хвилин. Посипте штрудель цукровою пудрою. Подавайте порційно з кулькою морозива.

Пана-кота з ягодами від Єлизавети Глінської: рецепт приготування

Інгредієнти:

150 мл молока

350 мл вершків (жирність від 20%)

100 г білого шоколаду

стручок ванілі

10 г желатину + 50 мл води



Ягідна начинка:

100 г малинового пюре

100 смородинового пюре

20 кукурудзяного крохмалю

40 г цукрової пудри



Цей великодній десерт можна зберігати в холодильнику до трьох діб

Приготування:

1. Змішайте у сотейнику молоко, вершки, насіння ванілі. Доведіть до кипіння. Додайте попередньо замочений, набряклий желатин з білим шоколадом.

2. Вилийте в суміш гарячі вершки. Вимішайте і процідіть через сито.

3. Залийте пана-коту в форми або келихи. Поставте в холодильник до застигання.

4. Змішайте ягідне пюре з цукровою пудрою і крохмалем. Викладіть шаром поверх застиглої пана-коти.

Порада: при приготуванні цього десерту, вам не потрібно шукати спеціальної форми для кондитерських виробів, це може бути просто красивий келих, стакан, креманка. Десерт може зберігатися в холодильнику до трьох діб.

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Шоколадний фондан з карамеллю: рецепт приготування

Інгредієнти:

чорний шоколад - 120 г

вершкове масло - 115 г

цукор - 70 г

яйця - 4 шт.

борошно - 85 г

печиво (крихта) - 45 г

карамельні цукерки

Приготування:

1. Шоколад розтопіть разом з вершковим маслом в мікрохвильовці або на водяній бані.

2. Яйця і цукор збийте разом. Влийте розтоплений шоколад до яєць, постійно помішуючи.

3. Просійте борошно і обережно змішайте її з основою для тесту за допомогою лопатки.

4. Змастіть форми маслом і посипте дно крихтою печива. Вилийте тісто, а в центр помістіть кілька карамельних цукерок.



Великодні страви – не лише м'ясо, приготуйте щось солоденьке

5. Запікайте шоколадні фондани при 190ºC 10-12 хвилин.

Варто відзначити, що на Великдень має значення і та їжа, яку ви скуштуєте першою. Великодні продукти не можна споживати до закінчення богослужіння. Зранку першими потрібно з’їсти крашанку, яка є одним із головних символів свята.

Смачного Великодня!