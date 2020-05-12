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На велосипеді з причепом: Катя Осадча показала, як катає маленького сина

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Катя Осадча
Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Популярна українська телеведуча Катя Осадча разом із сином та чоловіком організувала прогулянку на природі. Вона показала фото, де зображена на велосипеді, а її син – у причепі.

Хоча карантин в Україні послабили, та Катя Осадча не поспішає повертатися із заміського будинку в гамірну столицю. Вона вивчає безлюдні околиці Києва та насолоджується відпочинком у сімейному колі. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явилася світлина із чергової прогулянки.

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Ведуча поділилася новою фотографією, де позує на фоні озера з велосипедом, до якого прикріплена спеціальна коляска для дітей. У ній Катя катає свого маленького сина Івана, який показує пальцем на озеро. 

Осадча одягнена у червоно-біло кофту в полоску та білі укорочені штани-кльош. Поєднала таке вбрання із кросівками білого кольору. Відомо, що Катя є прихильницею природньої краси, тому її часто можна побачити без макіяжу. На цьому кадрі вона постала саме так, а головною прикрасою її образу стала сяюча усмішка. Волосся знаменитість зібрала у хвіст. 

Мій головний вид спорту. Кручу педалі з навантаженням,
– підписала фото зірка. 

Катя Осадча
Катя Осадча на велосипедній прогулянці з сином / Instagram / @kosadcha

Автор: Христина Кобак
Теги: Карантин в Україні 2020 Зіркові батьки Катя Осадча LifeStyle
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