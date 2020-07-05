Популярна українська блогерка та телеведуча Леся Нікітюк вирішила влаштувати екстремальну прогулянку Дніпром. Дівчина покаталася на гідроциклі у звабливому вбранні.

Яскравими моментами з активного суботнього відпочинку зірка поділилася на особистій сторінці в інстаграмі. Вона вирішила влаштувати екстремальну поїздку та вперше сіла на такий водний транспорт у ролі водія.

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Образ Лесі Нікітюк

Для водної прогулянки блогерка обрала відповідний одяг. Вона зображена на гідроциклі у чорних велосипедках, що актуальні в цьому сезоні, та в обтислій спортивній майці з глибоким декольте, яке гарно підкреслило її пікантні форми. Також бачимо на Нікітюк спеціальну куртку.

Її довге вологе волосся розтріпав вітер. Леся вирішила дати своєму обличчю відпочити від щоденного макіяжу та постала перед камерою без косметики на обличчі.

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У дописі Леся зазначила, що їй дуже подобається вигляд Києва з води. Також вона звернулася до своїх підписниць і запитала їх, хто вже спробував себе на цьому транспорті та які емоції пережили завдяки цій розвазі.