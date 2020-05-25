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Венеційський кінофестиваль відбудеться попри пандемію COVID-19

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Венеційський кінофестиваль не переноситимуть через коронавірус
Венеційський кінофестиваль не переноситимуть через коронавірус

Через коронавірус чимало світових культурних заходів скасували чи перенесли на інші дати. Втім Венеційський міжнародний кінофестиваль пройде за графіком – з 2 по 12 вересня 2020 року.

Губернатор італійського регіону Венето Лука Зая заявив, що через сповільнення поширення коронавірусу, міжнародна кіноподія відбудеться у раніше визначений термін. Про це пише видання La Repubblica з посиланням на слова губернатора.

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Також Лука Зая, який є одним з журі фестивалю, відзначив, що цього року, імовірно, буде значно менше фільмів, ніж зазвичай. Крім цього, припустив, що, в порівнянні з іншими роками, у 2020 буде дещо менше представників кіноіндустрії.

У 2020 році Венеційському кінофестивалю виповнюється 77 років. Як повідомили організатори, головою журі стане голлівудська акторка, дворазова володерка Оскару Кейт Бланшетт.

кейт бланшетт

Кейт Бланшетт / Фото Getty images

Відомо, що стрічки, які увійшли до програми кінофестивалю, оголосять наприкінці липня.

Каннський фестиваль скасували

Нагадаємо, що знаменитий Каннський кінофестиваль скасували у зв'язку з пандемією COVID-19. Організатори повідомили, що обрані фільми покажуть восени на інших кінофестивалях, зокрема в Нью-Йорку, Ліоні, Торонто та Венеції, зі спеціальною позначкою Cannes Official Selection ("Офіційно відібрано для Канн").

Детальніше про те, які заходи скасували через коронавірус – читайте тут.

Автор: Марина Васильєва
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Новини культури Кіно
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