Венеційський кінофестиваль відбудеться попри пандемію COVID-19

Через коронавірус чимало світових культурних заходів скасували чи перенесли на інші дати. Втім Венеційський міжнародний кінофестиваль пройде за графіком – з 2 по 12 вересня 2020 року.

Губернатор італійського регіону Венето Лука Зая заявив, що через сповільнення поширення коронавірусу, міжнародна кіноподія відбудеться у раніше визначений термін. Про це пише видання La Repubblica з посиланням на слова губернатора.

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Також Лука Зая, який є одним з журі фестивалю, відзначив, що цього року, імовірно, буде значно менше фільмів, ніж зазвичай. Крім цього, припустив, що, в порівнянні з іншими роками, у 2020 буде дещо менше представників кіноіндустрії.

У 2020 році Венеційському кінофестивалю виповнюється 77 років. Як повідомили організатори, головою журі стане голлівудська акторка, дворазова володерка Оскару Кейт Бланшетт.

Кейт Бланшетт / Фото Getty images

Відомо, що стрічки, які увійшли до програми кінофестивалю, оголосять наприкінці липня.

Каннський фестиваль скасували

Нагадаємо, що знаменитий Каннський кінофестиваль скасували у зв'язку з пандемією COVID-19. Організатори повідомили, що обрані фільми покажуть восени на інших кінофестивалях, зокрема в Нью-Йорку, Ліоні, Торонто та Венеції, зі спеціальною позначкою Cannes Official Selection ("Офіційно відібрано для Канн").

Детальніше про те, які заходи скасували через коронавірус – читайте тут.