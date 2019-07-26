Венеційський фестиваль 2019: оголошено програму показів

Знаменитий Венеційський фестиваль вже 76-й рік поспіль проходитиме на італійському острові Лідо. Триватиме він з 28 серпня по 7 вересня включно. Організатори вже представили офіційну програму показів фільмів, які також боротимуться за головну перемогу – Золотого лева.

Офіційний перелік кінозаходів з'явився на офіційному сайті Венеційського фестивалю 24 липня. Його також було представлено на офіційній прес-конференції в Римі, де програмний директор Венеціанського кінофестивалю Паоло Баратта і директор Альберто Барбера оголосили список фільмів, відібраних для огляду.

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У програмі представлено 8 основних категорій: "Основна програма", "Поза конкурсом (ігрове кіно)", "Поза конкурсом (документальне кіно)", "Програма "Горизонти", "Спеціальні покази", "Програма Sconfini", "Венеціанська класика" та "Спеціальні події".

Варто додати, що у програму Венеційського фестивалю також увійшли одразу три українські фільми: "Атлантида" Валентина Васяновича, "Пофарбоване пташеня" Вацлава Маргоуля (співвиробництво України, Словаччини та Чехії) та "Статис" ("Парфенон") Мантаса Кведаравічюса (співвиробництво України, Литви і Франції). Також в програму увійшов фільм українського режисера Сергія Лозниці під назвою "Торжество похорону", але країною виробництва вказана Німеччина.

Програма Венеційського фестивалю 2019:

Основна програма

"Ідеальний кандидат" (Хаіфа аль-Мансур)

"Шлюбна історія" (Ноа Баумбах)

"Почесний гість" (Атом Егоян)

"Ad Astra" (Джеймс Грей)

"A Herdade" (Тьягу Гедеш)

"Gloria Mundi" (Робер Гедігян)

"В очікуванні варварів" (Сіро Герра)

"Ема" (Пабло Ларрейн)

"Суботній роман" (Лоу Е)

"Мартін Іден" (П'єтро Марчелло)

"La Mafia non è più quella di Una Volta" (Франко Мареска)

"Пофарбоване пташеня" (Вацлав Маргоуль)

"Il sindaco del Rione Sanita" (Маріо Мартоне)

"Babyteeth" (Шеннон Мерфі)

"Джокер" (Тодд Філіпс)

"Справа Дрейфуса" (Роман Поланскі)

"Пральня" (Стівен Содерберг)

"Будинок №7 по Черрі-лейн" (Юньфань)

"Осина мережа" (Олів'є Ассаяс)

"Про нескінченність" (Рой Андерссон)

Поза конкурсом (ігрове кіно)

"Tutto Il Mio Folle Amore" (Габріеле Сальваторес)

"Король" (Девід Мішо)

"Seberg" (Бенедикт Ендрюс)

"Vivere" (Франческа Аркібуджі)

"Мосул" (Меттью Майкл Карнахан)

"Дорослі в кімнаті" (Коста-Гаврас)

"Вся моя божевільна любов" (Габріеле Сальваторес)

Поза конкурсом (документальне кіно)

"Il Pianeta In Mare" (Андреа Сегре)

"Citizen K" (Алекс Гібні)

"Жінка" (Ян Артюс-Бертран, Анастасія Мікова)

"Roger Waters Us + Them" (Шон Еванс, Роджер Уотерс)

"Щоденники Анджели" (Ерванд Джанікян, Анджела Річчі Лукки)

"Citizen Rosi" (Діді Гноккі, Кароліна Росі)

"The Kingmaker" (Лорен Грінфілд)

"Торжество похорону" (Сергій Лозниця)

"Collective" (Олександр Нанеу)

"45 Seconds Of Laughter" (Тім Роббінс)

Програма "Горизонти"

"Кров пелікана" (Катрін Геббе)

"Злочинна людина" (Дмитро Мамула)

"Zumiriki" (Оскар Алегрия)

"Bik Eneich – Un Fils" (Мехді М. Барсауі)

"Blanco En Blanco" (Тео Корт)

"Мої дні слави" (Антуан де Бери)

"Nevia" (Нунція Ді Стефано)

"Moffie" (Олівер Германус)

"Hava, Maryam, Ayesha" (Сахра Карімі)

"Rialto" (Пітер Маки Барнс)

"Revenir" (Джессіка Палю)

"Giants Being Lonely" (Грір Паттерсон)

"Вердикт" (Реймунд Рібей Гутьеррез)

"Повітряна куля" (Пема Цеден)

"Just 6.5" (Саїд Рустан)

"Тінь води" (Санал Кумар Сасідхаран)

"Сонце" (Карло Сіроні)

"Мати" (Родріго Сорогойен)

"Атлантида" (Валентин Васянович)

Спеціальні покази

"Ніхто не забутий" (Гільєрмо Арріага)

"Електричний лебідь" (Костянтина Коцамані),

"Незворотність" (Гаспар Ное),

Серіал "ZeroZeroZero" 1 і 2 епізоди, (Стефано Солліма)

Серіал "Новий папа" (Паоло Соррентіно)

"Не просто сон: Стенлі Кубрик" і фільм "З широко закритими очима" (Метт Уеллс)

"З широко закритими очима" (Стенлі Кубрик)

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Програма Sconfini

"Unposted" (Еліза Аморузо)

"The Scarecrows" (Нурі Бузід)

"The Gap" (Федеріко Феррон, Мішель Манзоліні)

"Domino Effect" (Алессандро Россетті)

Венеційська класика

"Калина Червона" (Василь Шукшин, СРСР, 1973)

"Неймовірно худа людина" (Джек Арнольд, США, 1957)

"Кістлява смерть" (Бернардо Бертолуччі, Італія, 1962)

"Стратегія павука" (Бернардо Бертолуччі, Італія, 1970)

"Спроба злочину" (Луїс Бунюель, Мексика, 1955)

"Перехід через Рейн" (Андре Кайата, Франція, Німеччина, Італія, 1960)

"Maria ZEF" (Вітторіо Коттафаві, Італія, 1981)

"Автокатастрофа" (Девід Кроненберг, Канада, 1966)

"Франсиска" (Мануел ді Олівейра, Португалія, 1981)

"Будинок – чорний" (Форуг Фаррохзад, Іран, 1962)

"Білий шейх" (Федеріко Фелліні, Італія, 1952)

"Sodrasban" (Іштван Гааль, Угорщина, 1963)

"The hills of Marlik" (Ебрахім Голестан, Іран, 1964)

"Смерть бюрократа" (Томас Гутьєррес Алеа, Куба, 1966)

"Як грім серед ясного неба" (Денніс Хоппер, Канада, США, 1980)

"Екстаз" (Густав Махато, Чехословаччина, 1932)

"Mauri" (Мерате Міта, Нова Зеландія, 1988)

"Стрілянина по голубах" (Джуліано Монтальдо, Італія, 1961)

"Нью-Йорк, Нью-Йорк" (Мартін Скорсезе, США, 1977)

"Шлях Гаучо" (Жак Турнёр, США, 1952)

Спеціальні події

Bu San (Цай Мін-Лян)