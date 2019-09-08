Венеційський кінофестиваль: усі переможці
У суботу, 7 вересня, урочисто завершився 76-й Венеційський кінофестиваль і стали відомі цьогорічні переможці. Вперше в історії України в фестивалі брали участь три фільми і один з них – стрічка "Атлантида" про повернення Донбасу режисера Валентина Васяновича – отримав відзнаку, як найкращий фільм в програмі "Горизонти".
76-й Міжнародний Венеціанський кінофестиваль відбувся цього року з 28 квітня до 7 вересня. За головну нагороду, "Золотого лева", боролися 21 фільми, а перемогу здобула стрічка режисера Тодда Філіппса "Джокер".
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Так, "Золотий лев" отримує найкращий фільм, "Срібний лев" вручається за найкращу режисуру, два "Кубка Вольпі" – найкращому акторові і найкращій актрисі, а приз Марчелло Мастроянні – найкращому молодому актору чи актрисі.
76-й Венеційський кінофестиваль: усі переможці
Золотий Лев
"Джокер", режисер Тодд Філіппс
Гран-прі журі
Роман Поланскі, "Справа Дрейфуса"
Роман Поланскі – "Справа Дрейфуса": дивіться уривок
Срібний лев, Найкращий режисер
Рой Андерсон, "Про нескінченність"
Кубок Вольпі, За найкращу жіночу роль
Аріана Аскарід, Gloria Mundi
Кубок Вольпі, За найкращу чоловічу роль
Лука Марінеллі, "Мартін Іден"
Найкращий сценарій
Юньфань, No. 7 Cherry Lane
Спеціальний приз журі
"Мафія вже не та, що раніше", режисер Франко Мореско
Приз імені Марчелло Мастрояні для Найкращого нового актора або актриси
Тобі Уоллес, "Молочні зуби"
Програма Горизонти
Друга знакова програма Венеційського кінофестивалю. До неї відбирають переважно експериментальні стрічки, які демонструють нові тенденції у розвитку світового кінематографа.
Найкращий фільм
"Атлантида", Валентин Васянович
Найкращий режисер
Тео Корт, "Біле на білому"
Спеціальний приз журі
"Вердикт" , Раймунд Рибай Гутьєррес
Найкраща актриса
Марта Ньєто, "Мати"
Найкращий актор
Самі Буажіла, "Син"
Найкращий сценарій
Джессіка Палуд, Revenir
Найкращий короткометражний фільм
Darling, режисер Саіме Садок
Премія імені Луїджі Де Лаурентіса Золотий лев майбутнього за кращий дебютний фільм
"Ти помреш в 20", режисер Амджад Абу Алала