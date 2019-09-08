Венеційський кінофестиваль: усі переможці

У суботу, 7 вересня, урочисто завершився 76-й Венеційський кінофестиваль і стали відомі цьогорічні переможці. Вперше в історії України в фестивалі брали участь три фільми і один з них – стрічка "Атлантида" про повернення Донбасу режисера Валентина Васяновича – отримав відзнаку, як найкращий фільм в програмі "Горизонти".