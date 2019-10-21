"Веном 2": стало відомо, хто зіграє нову лиходійку в популярному трилері

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"Веном 2"
"Веном 2" / IMDb

Фільм "Веном" відзначився неабияким успіхом у прокаті, через що творці картини не забарилися і почали працювати над другим повнометражним епізодом. Друга частина "Венома" здивує цікавими сюжетними лініями і поповненим акторським складом.

Про поповнення в команді "веномівців" повідомляє іноземне видання Variety.

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Престижну роль у кінокартині "Веном 2" отримала відома британська акторка Наомі Гарріс. 43-річна знаменитість відома своїми ролями у фільмах "Місячне сяйво", "Ремпейдж", а також "007: Координати "Скайфолл".

Наомі Гарріс,
Наомі Гарріс у фільмі "Пірати Карибського моря: На краю світу" / IMDb

У другій частині фільму "Веном", де головну роль незмінно зіграє Том Гарді, Наомі Гарріс дістався не менш важливий персонаж. Вона перетвориться у нову злодійку під назвою Вереск. Як повідомляє видання, у коміксах Вереск є коханою Карнаджа, якого у фільмі грає Вуді Гаррельсон. Тому не дивно, що творці науково-фантастичного трилера вирішили додати її до сюжету нової частини.

Як зазначається у джерелі, в коміксах Вереск володіє надзвичайною здібністю – вона створює звукові хвилі, за допомогою яких приглушує своїх ворогів, а також з легкістю змушує їх виказувати свої темні сторони.

Наразі фільм "Веном 2" перебуває на ранній стадії розробки, тому знімальна команда не розкриває інших деталей сюжету. Відомо, що режисером стрічки виступить Енді Серкіс.

Варто також нагадати, що перша частина кінокартини "Веном" зібрала у світовому прокаті понад 855 мільйонів доларів. Це забезпечило їй шосте місце в рейтингу найбільш прибуткових картин 2018 року.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
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