"Веном 2" в процесі: в мережі з'явилися перші фото зі зйомок
Продовження супергеройського фільму "Веном" вже не за горами, адже зйомки картини у самому розпалі. Світлини з фільмування "Венома 2" опублікував відомий фотограф Грег Вільямс.
Фото зі зйомок другої частини "Венома" зірковий фотограф Грег Вільямс опублікував на своїй сторінці в інстаграмі напередодні, 23 лютого.
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Його чорно-білі фото легко можна впізнати "за почерком", адже він фотографує моменти знімального процесу та створює постери для багатьох популярних стрічок. Так, днями Вільямс теж оприлюднив нову афішу до фільму "007: Не час помирати" тощо.
На кадрах, які 47-річному британському фотографу вдалося підхопити, постав незмінний виконавець головної ролі – Том Гарді. На деяких зі світлин він позував разом із Вуді Гаррельсоном та режисером Енді Серкісом.
Фото зі зйомок "Венома 2" / Instagram / @gregwilliamsphotography
Нагадаємо, "Веном 2" стане продовження однойменного фільму, в основу сюжету якого покладено комікси Marvel Comics. Вперше персонаж з'явився на його сторінках у 1984 році. Другу частину зніматиме Енді Серкіс, який зіграв у понад 80 фільмах, а останнім часом займається постановкою фільмів.
Прем'єра другої частини "Венома" запланована на жовтень 2020 року.
Том Гарді на зйомках "Венома 2" / Instagram / @gregwilliamsphotography
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