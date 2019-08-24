Венсан Кассель і Тіна Кунакі святкують першу річницю: рідкісні весільні фото

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Тіна Кунакі і Венсан Кассель
Тіна Кунакі і Венсан Кассель / Instagram / @tinakunakey

52-річний французький актор Венсан Кассель святкує першу річницю весілля з 22-річною моделлю Тіною Кунакі, з якою вони виховують спільну 4-місячну дочку Амазоні.

Відомо, що Тіна і Венсан познайомились в 2015 році на Ібіcі після розлучення Касселя з Монікою Беллуччі. Згодом вони почали таємно зустрічатись, не коментуючи свої стосунки до 2016 року. Коли Тіні Кунакі виповнилося 21, а Венсану Касселю – 52 – вони одружились, зігравши весілля в невеликому містечку Бідарт.

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Наприкінці січня 2019 року стало відомо, що Тіна Кунакі вагітна. У квітні модель народила свого первістка – дочку Амазоні. Для актора дитина стала третьою, він вже виховує двох дітей від Моніки Беллуччі.

На честь першої річниці Кунакі опублікувала на своїй сторінці в Instagram-Stories рідкісні та ніжні знімки з їхнього весілля. Тоді Тіна приміряла просту пишну сукню, яка виглядала дуже звабливою на пишних формах моделі.

Додамо, що зіркове подружжя рідко виходило вдвох на червоні доріжки світських подій. Відтак кожна їхня спільна поява викликає чимало уваги від шанувальників. Останнього разу закохані потрапили в об'єктиви папараці у Каннах на прогулянці разом з маленькою Амазоні і на зірковому хіднику Каннського кінофестивалю.

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Тіна Кунакі і Венсан Кассель
Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey

Тіна Кунакі і Венсан Кассель
Тіна Кунакі і Венсан Кассель / Instagram / @tinakunakey

Тіна Кунакі і Венсан Кассель
Тіна Кунакі і Венсан Кассель / Instagram / @tinakunakey

Тіна Кунакі і Венсан Кассель
Тіна Кунакі і Венсан Кассель / Instagram / @tinakunakey

Тіна Кунакі і Венсан Кассель
Тіна Кунакі і Венсан Кассель / Instagram / @tinakunakey

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Тіна Кунакі Зіркові романи
Джерело: LifeStyle 24
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