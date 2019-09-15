Венсан Кассель показав дочку Деву, яка є копією Моніки Беллуччі: фото

Французький актор Венсан Кассель, який одружений з 22-річною Тіною Кунакі і виховує з нею дочку Амазоні, публічного привітав з днем народження свою старшу дитину – Деву, яка народилася у шлюбі з італійкою Монікою Беллуччі.

Знаменита італійська акторка Моніка Беллучі та її колишній чоловік Венсан Кассель старанно приховували свою доньку Деву від зайвої уваги громадськості, але дівчинка виросла і почала працювати моделлю, як і її мама.

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Після розлучення ексзакохані зберегли теплі і дружні стосунки через любов до спільних дітей. 12 вересня Дева Кассель відзначила свій день народження. Венсан вирішив зворушливо привітати дочку публікацією на своїй сторінці в Instagram.

Моя любов, моя насолода, моя велична, мій римлянин, моя парижанка, моя дочка, моя Девінья. З днем ​​народження, любов моя, обожнювана. Я люблю тебе понад усе на світі,

– заявив Кассель.

Додамо, що наразі 15-річна дівчина не є надто публічною, а також має закриті соціальні мережі. Вперше мережу підірвали кадри зі зйомок рекламної кампанії Dolce & Gabbana, а вже через кілька місяців Дева Кассель з'явилася на показі чоловічої колекції у Мілані.

Що відомо про особисте життя Венсана Касселя? Французький красень Венсан Кассель завжди привертав увагу жінок. Проте його серце підкорила розкішна Моніка Беллуччі. Саме з італійською акторкою Венсан прожив у шлюбі 14 років та виховував двох дітей. Проте у 2013 пара оголосила про розлучення, а актор переїхав до рідної Франції.



Із запальною моделлю Тіною Кунакі Венсан Кассель познайомився під час відпочинку в 2015 році. Згодом зірки почали таємно зустрічатись, уникаючи спільних публічних виходів. Вже за рік Венсан Кассель публічно заявив, що його коханою є Тіна Кунакі. Пара активно брала участь у світських заходах, а кар'єра моделі помітно почала розвиватись.



У серпні 2018-го Тіна Кунакі та Венсан Кассель офіційно одружились. Церемонія пройшла у колі найближчих родичів та друзів в невеликому містечку Бідарт. Упродовж року в пари народилась донька, яку вони назвали Амазоні.