Венсан Кассель показав дочку Деву, яка є копією Моніки Беллуччі: фото

91 Читать новость на русском
Дева Кассель
Дева Кассель / Instagram / @vincentcassel

Французький актор Венсан Кассель, який одружений з 22-річною Тіною Кунакі і виховує з нею дочку Амазоні, публічного привітав з днем народження свою старшу дитину – Деву, яка народилася у шлюбі з італійкою Монікою Беллуччі.

Знаменита італійська акторка Моніка Беллучі та її колишній чоловік Венсан Кассель старанно приховували свою доньку Деву від зайвої уваги громадськості, але дівчинка виросла і почала працювати моделлю, як і її мама.

Читайте також: Венсан Кассель вперше прокоментував 30-річну різницю у віці з дружиною

Після розлучення ексзакохані зберегли теплі і дружні стосунки через любов до спільних дітей. 12 вересня Дева Кассель відзначила свій день народження. Венсан вирішив зворушливо привітати дочку публікацією на своїй сторінці в Instagram.

Моя любов, моя насолода, моя велична, мій римлянин, моя парижанка, моя дочка, моя Девінья. З днем ​​народження, любов моя, обожнювана. Я люблю тебе понад усе на світі,
– заявив Кассель.

Додамо, що наразі 15-річна дівчина не є надто публічною, а також має закриті соціальні мережі. Вперше мережу підірвали кадри зі зйомок рекламної кампанії Dolce & Gabbana, а вже через кілька місяців Дева Кассель з'явилася на показі чоловічої колекції у Мілані.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vincent Cassel (@vincentcassel)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vincent Cassel (@vincentcassel)

 

Що відомо про особисте життя Венсана Касселя? Французький красень Венсан Кассель завжди привертав увагу жінок. Проте його серце підкорила розкішна Моніка Беллуччі. Саме з італійською акторкою Венсан прожив у шлюбі 14 років та виховував двох дітей. Проте у 2013 пара оголосила про розлучення, а актор переїхав до рідної Франції.

Із запальною моделлю Тіною Кунакі Венсан Кассель познайомився під час відпочинку в 2015 році. Згодом зірки почали таємно зустрічатись, уникаючи спільних публічних виходів. Вже за рік Венсан Кассель публічно заявив, що його коханою є Тіна Кунакі. Пара активно брала участь у світських заходах, а кар'єра моделі помітно почала розвиватись.

У серпні 2018-го Тіна Кунакі та Венсан Кассель офіційно одружились. Церемонія пройшла у колі найближчих родичів та друзів в невеликому містечку Бідарт. Упродовж року в пари народилась донька, яку вони назвали Амазоні.

blog_ava
Президента Зеленського в найближчий місяць чекають випробування, – експерт
сьогодні
4572
Теги: LifeStyle Моніка Беллуччі Зіркові діти Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як носити червоний колір: топ-10 прикладів королеви Іспанії
сьогодні 11:23 Як носити червоний колір: топ-10 прикладів королеви Іспанії
Анастасія Манюхіна 2522
Що взяти з собою у РАЦС: найважливіші пункти
14 вересня 11:31 Що взяти з собою у РАЦС: найважливіші пункти
1028
Що одягнути в літак: корисні поради і цікаві лайфхаки
13 вересня 20:32 Що одягнути в літак: корисні поради і цікаві лайфхаки
2298
Переможницею конкурсу Міс Україна 2019 стала Маргарита Паша: біографія та фото красуні
12 вересня 23:05 Переможницею конкурсу Міс Україна 2019 стала Маргарита Паша: біографія та фото красуні
8828
Вбрання власної колекції та конфуз: як пройшов перший вихід Меган Маркл після завершення декрету
12 вересня 18:35 Вбрання власної колекції та конфуз: як пройшов перший вихід Меган Маркл після завершення декрету
2777
Новини
Більше новин
Залиште відгук