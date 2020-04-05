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Венсан Кассель привітав свою молоду дружину з 23-річчям: З днем народження, мій ангел

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Венсан Кассель і Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey

Французький кіноактор Венсан Кассель, якому наразі 53 роки, перебуває у щасливому шлюбі з молодою моделлю Тіною Кунакі. Сьогодні їй виповнилось 23 роки, і чоловік не стримав емоцій, щоб не привітати свою дружину зі святом.

Знамените подружжя часто подорожує світом, виходить разом на світські події та вже виховує доньку Амазоні. Закохані у час пандемії коронавірусу зараз перебувають у Тулузі, Франція, – рідному місті моделі. 

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Тіна Кунакі у день своїх уродин вже почала публікувати щирі привітання друзів з її святом, та Венсан Кассель став одним з перших, хто втішив свою молоду кохану. У своєму інстаграмі він опублікував чорно-біле фото Тіни Кунакі, яка зображена без макіяжу та жодних фільтрів – лише натуральна краса.

"З днем народження, мій ангел", – залишив лаконічний підпис під фото кіноактор, а прихильники у коментарях долучились до привітань.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy birthday Meu anjo ️

Допис, поширений Vincent Cassel (@vincentcassel)

 

 

Теги: Зіркові дні народження Тіна Кунакі Новини LifeStyle LifeStyle
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