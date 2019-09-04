Венсан Кассель вперше прокоментував 30-річну різницю у віці з дружиною

Французький актор Венсан Кассель чи не вперше після весілля вирішив розповісти про особисте життя. Знаменитий ловелас вже понад рік одружений із 30-річною моделлю Тіною Кунакі та почувається абсолютно щасливим, виховуючи їхню доньку Амазоні.

Здебільшого, актор уникає тем про особисте життя, однак цього разу зробив виняток. У спілкуванні з журналістами Elle він зізнався, що не має нападів нудьги вдома, як це буває в інших чоловіків. Венсан Кассель переконаний, що улюблена робота та його кохана дружина Тіна Кунакі – це найкращі його рецепти від депресій.

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Це зовсім не про мене! Завжди знаходиться якийсь стимул. Перш за все, мені подобається те, що я роблю. Я, як і раніше, отримую задоволення від роботи. Крім того, досить сильно поглинений сімейними справами. Якщо у вас насичене особисте життя, є улюблена справа, яка дозволяє забезпечити існування, – багато проблем просто зникають,

– розповів Венсан Кассель.

Не уникнув він питань і про чималу різницю у віці. За словами Венсана Касселя, це зовсім не відчувається. А от щодо труднощів у шлюбі, то вже досвідчений чоловік знає: вони є в будь-яких стосунках. Із Тіною Кунакі він вміє знаходити баланс та постійно працює над стосунками. Мабуть, тому пара щоразу демонструє особливу гармонію під час публічних виходів.

"Мені здається, взагалі жити з кимось важко в будь-якому випадку. Є такий вислів: "Разом тісно, ​​нарізно нам нудно". Вся справа в балансі, який потрібно підтримувати день у день. Не можна намацати точку рівноваги і на цьому заспокоїтися; це не буде тривати вічно. Необхідно постійно працювати, шукати, перебудовуватися. Впевнений, що і з ровесниками будувати спільне життя непросто. Проблеми є скрізь, і в той же час не можна з усього робити проблему. А вік – це всього лише аспект, який потрібно враховувати", – додав актор.



Тіна Кунакі і Венсан Кассель / Instagram / @tinakunakey

Що відомо про особисте життя Венсана Касселя?

Французький красень Венсан Кассель завжди привертав увагу жінок. Проте його серце підкорила розкішна Моніка Беллуччі. Саме з італійською акторкою Венсан прожив у шлюбі 14 років та виховував двох дітей. Проте у 2013 пара оголосила про розлучення, а актор переїхав до рідної Франції.



Із запальною моделлю Тіною Кунакі Венсан Кассель познайомився під час відпочинку в 2015 році. Згодом зірки почали таємно зустрічатись, уникаючи спільних публічних виходів. Вже за рік Венсан Кассель публічно заявив, що його коханою є Тіна Кунакі. Пара активно брала участь у світських заходах, а кар'єра моделі помітно почала розвиватись.



У серпні 2018-го Тіна Кунакі та Венсан Кассель офіційно одружились. Церемонія пройшла у колі найближчих родичів та друзів в невеликому містечку Бідарт. Упродовж року в пари народилась донька, яку вони назвали Амазоні.