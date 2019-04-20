Вербна неділя 2019: прикмети та забобони для дівчат

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Вербна неділя 2019 - прикмети для дівчат та забобони 21 квітня 2019
Вербна неділя 2019: прикмети на забобони для дівчат / Фото з відкритих джерел

У неділю, 21 квітня, українці відзначатимуть перше свято, яке передує Воскресінню Христовому – Вербну неділю. Цього дня заведено освячувати гілки верби, молитися та сповіщати ближніх про наближення великого світлого свята – Великодня. Які Вербна неділя має прикмети та забобони для дівчат – читайте далі.

Прикмети і забобони для народу завжди залишалися важливою частиною будь-якого свята, особливо великого та значущого. Їх намагалися дотримуватися, не порушувати, таким чином втаємничуючи усю святість цього дня. 

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Прикмети та забобони на Вербну неділю для дівчат:

1. Якщо дівчина не могла завагітніти, то їй рекомендується вживати бруньки верби.

2. Якщо у Вербну неділю подумати про кохану людину, то вона невдовзі прийде. Зазвичай цим ритуалом користувалися молоді дівчата, яким сподобався якийсь хлопець. Встаючи вранці, треба думати про того, хто подобається, і ввечері суджений прийде. 

3. Якщо посадити кімнатну рослину на Вербну неділю – до багатства. Найкраще для цього підійде грошове дерево.

4. Якщо дівчина пустить освячену вербу на воду і гілочка спливе, то в будинок припливуть добро і фінансове благополуччя.

5. Спалювання освяченої гілки верби захищає будинок від пожежі. Верба, прикріплена до даху будинку, збереже здоров'я усій сім'ї. 

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Теги: LifeStyle Великдень Традиції Паска
Джерело: LifeStyle 24
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