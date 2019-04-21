Вербна неділя 2019: дата свята, що можна і не можна робити в цей день

Вербна неділя в 2019 традиційно відзначається за тиждень до Великодня. Це свято вважається одним з найбільш шанованих церковних свят. Інша назва цього дня – Вхід Господній в Єрусалим. Коли у 2019 святкують Вербну неділю та що можна і не можна робити в цей день – читайте в матеріалі.

Коли Вербна неділя у 2019 році

Вербна неділя — це перехідне церковне свято, дата якого залежить від дати Великодня. З Вербної неділі починається останній Страсний тиждень посту, що передує Великодню. Оскільки Великдень у 2019 році випадає на 28 квітня, то Вербну неділю в 2019 році ми святкуємо 21 квітня.

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Вербна неділя 2019: дата святкування в Україні

Вербна неділя 2019 – що можна робити в цей день

Цього дня в церкві під час всеношної служби святяться гілочки верби, за якими потрібно напередодні сходити в ліс до сходу сонця. Потім їх приносять в дім і ставлять біля ікони. За церковною традицією, вони мають простояти весь рік, охороняючи родину від нещасть. У народі вважали, що освячена верба має чудотворну цілющу силу, здатну позбавити людей і тварин від хвороб, порчі, а оселю – від пожеж і повеней.

Чому саме верба? Слов'яни обрали для себе символічне дерево вербу, пагони якої розпускаються одними з перших і починають цвісти і зеленіти до цього дня. Таким чином, у слов'ян свято Входу Господнього в Єрусалим отримало назву Вербна неділя. А ось Вербну неділю католики називають Пальмовою.

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Вербна неділя 2019: що можна робити в цей день

У Вербну неділю здавна збереглася традиція: щоб бути здоровими, люди трохи б'ють одне одного гілками верби, особливо дітей, бажають здоров'я і благополуччя в родині. Також, щоб жодна хвороба не причепилася, з'їдають по 9 бруньок верби.

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Також рекомендується у Вербну неділю зайнятися пересадкою кімнатних рослин – вони будуть відмінно рости й залучати у будинок багатство, щоправда рослину необхідно саджати з товстим листям. А якщо вранці у неділю вбити у стіну кілочок з верби, це позбавить людину від страхів і подарує їй рішучість.

Крім того, вперше навесні виганяти худобу на пасовисько варто саме свяченою вербою — "щоб нечисть не чіплялася до тварин", а під час граду гілля свяченої верби, якщо його викинути, навіть можуть негоду зупинити.



Вербна неділя 2019: що можна робити в цей день

Вважається, що під час Вербної неділі необхідно перебувати в колі близьких і рідних, бажано в оточенні сім’ї.

Що не можна робити на Вербну неділю 2019

Оскільки це час Великого посту, тому варто утриматися від активних розваг, зловживання алкоголем і розважальних заходів. Їжа на столі повинна бути скромною, без заборонених під час посту продуктів. Виняток становлять риба, рослинна олія та трохи червоного вина. Не можна у Вербну неділю і готувати гарячі страви.

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Забороняється працювати. Не рекомендується навіть виганяти худобу на пасовище, а тим більше займатися будь-якою фізичною працею. Навіть розчісування волосся краще звести до мінімуму, щоб не накликати на себе неприємності.



Вербна неділя 2018: що не можна робити в цей день

Не варто забувати, що деякі звичаї позбавлені здорового глузду. Головне в цей день (втім, як і в будь-який інший) – дарувати світові світло і добро, не витрачати сили на негатив, черпати натхнення в собі самому і в навколишньому, уникати злих думок та вчинків.

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Вербна неділя 2019: прикмети

Відсутність заморозків на Вербну неділю передвіщає багатий урожай фруктів.

Сонячна і безвітряна погода у цей особливий день обіцяє тепле літо.



Вербна неділя 2019: прикмети свята

Людина, який з'їсть бруньку освяченої верби, обов'язково матиме успіх у важливій справі.

Уявний заклик кохану людину у таке світле свято прискорить його прихід у гості.

Всім добра і миру!