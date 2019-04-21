Вербна неділя в Україні: зірки привітали прихильників зі святом – фото

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Українські зірки привітали з Вербною неділею
Українські зірки привітали з Вербною неділею / Instagram / @kosadcha

В Україні відзначають свято Вербної неділі, що є одним із 12 найважливіших свят. Такий особливий день не оминули увагою українські знаменитості, які привітали своїх прихильників з особливим святом. Деякі з них поєднали дві події, показавши фото з вербою на виборчих дільницях.

21 квітня триває другий тур президентських виборів. В усіх повнолітніх громадян залишилось ще кілька годин, щоб віддати голос за одного з кандидатів. Та не тільки політична подія спонукала українців масово публікувати ефектні фото в мережі: віряни відсвяткували Вербну неділю та, за традицією, відвідали богослужіння.

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Привітати прихильників з релігійним святом взялись й представники українського шоу-бізнесу. Як зірки вітали всіх з Вербною неділею – дивіться у фотопідбірці LifeStyle 24. 

Ольга Сумська

"На свято такий сюрприз: мої орхідеї розквітли у повній красі! З Вербною неділею вас, друзі! Любові і радості кожній родині! Єдності і миру!" – написала телеведуча Ольга Сумська. 

Ольга Фреймут

"Вербна неділя – тільки українці так свято несуть традиції. Зі святом вас!"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

Лілія Ребрик

"Зі святом, українці!" – написала телеведуча Лілія Ребрик. 

Юрій Горбунов і Катерина Осадча

"З Вербною неділею вас! Божої всім благодаті і миру! Від нині за тиждень – Великдень!" – привітав прихильників телеведучий Юрій Горбунов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Світлана Тарабарова

"За руку тримає мене. Не описати ці почуття словами. Я чітко розумію, заради чого треба плідно працювати нам всім, всією країною. Заради нашого майбутнього! Щоб нашим дітям жилося краще. Вітаємо всіх з Вербною неділею", – поділилась співачка Світлана Тарабарова, додавши фото із ручкою свого сина Івана. 

Віктор Гевко

"Не я б'ю, верба б'є! Усіх з Вербною неділею", – привітав актор VIP-Тернопіль Віктор Гевко.

Сергій та Сніжана Бабкіни

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Праздником, Дорогие!!!️ #вербноевоскресенье

Допис, поширений Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

Григорій Решетник

"Зі святом Вербної неділі! Україна переможе!" – написав телеведучий Григорій Решетник. 

Ірина Федишин 

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Великдень Традиції Релігія
Джерело: LifeStyle 24
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