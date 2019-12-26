Верка Сердючка заінтригувала заявою про Крим та Євробачення

Учасниця Євробачення-2007 Верка Сердючка, образ якої втілює на сцені Андрій Данилко, виступила в ефірі телеканалу "1+1" та натякнула на готовність брати участь в міжнародному конкурсі Євробачення-2020.

Виступ Верки Сердючки транслювався 25 грудня в програмі "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою". Там вона виконала нову англомовну пісню Make It Rain Champagne. Оскільки шоу відбулось ще 12 листопада і прем’єру пісні могли почути лише присутні на концерті, офіційний реліз тисячі фанатів почули 12 грудня, а на телеканалі "1+1" – 25 грудня.

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Виступ Верки Сердючки на Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою: відео

Перед виступом на "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою" Андрій Данилко заінтригував фанатів своєю фразою: "На всякий випадок, раптом знову з'ясовуватимуть чий Крим на Євробаченні – пісня вже в принципі готова".

Чому Верка Сердючка натякнула на Крим?У 2019 році Україна не брала участь в Євробаченні, оскільки все почалось із скандалу, пов'язаного з артистками ANNA MARIA. Одіозні виконавиці не змогли в одному з інтерв'ю відповісти на питання "Чий Крим", відтак це за собою потягнуло чимало наслідків для всього Національного відбору. Навіть після перемоги MARUV, через кілька днів її звинуватили у гастролях в Росії, тому НСТУ прийняло рішення не відправляти учасника на конкурс в Ізраїль через політичний контекст.

Така заява Вєрки Сердючки спричинила справжній ажіотаж в залі та у ЗМІ. Фанати почали ставити багато запитань, чи справді артистка повторить свій успіх 2007-го та представить Україну в Нідерландах. Втім, офіційної заяви Данилко з приводу конкурсу ще не давав .

Варто додати, що офіційний прийом анкет виконавців на участь в українському відборі на Євробачення завершився 25 грудня, тому невідомо, чи Данилко також подався на конкурс.