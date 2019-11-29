Versace подав позов до суду за плагіат: подробиці

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Сукня Versace і Fashion Nova / Колаж LifeStyle 24

Італійський модний дім звинуватив компанію мас-маркет Fashion Nova у бюджетній копії легендарної сукні Дженніфер Лопес. Не вперше бренд потрапляє у судову тяганину. Не зважаючи на заплямоване ім'я, Fashion Nova продовжує випускати підробки на роботи іменитих дизайнерів.

Показ бренду Versace у рамках Fashion Week у вересні цього року закрила американська акторка та співачка Дженніфер Лопес. Зірка з'явилася у точній копії своєї зеленої сукні, яку 2000 року пошив для неї модний дім. У вбранні з тропічним принтом знаменитість позувала у світлі софітів на червоній доріжці Grammy Awards, коли стала номінанткою на нагороду "Найкращий танцювальний запис". Тоді своїм надто відвертим декольте вона здійснила справжній виклик для консервативного суспільства. 

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Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Проте наслідки показу були непередбачуваними. Компанія Fashion Nova, яка спеціалізується на створенні бюджетних реплік вбрань з червоних доріжок, отримала позов до суду від Versace. Приводом для конфлікту стала копія легендарної сукні Джей Ло, яка з'явилася на сайті мас-маркету.

Versace подали позов за створення аналога сукні та ряду інших речей з нової колекції. Вони звинуватили Fashion Nova у зумисному плагіаті дизайнерського одягу. Скандальний бренд поки жодним чином не прокоментував ситуацію. Тому наразі невідомо, чи будуть судитися компанії, чи зможуть знайти компроміс. 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Дженніфер Лопес Стиль і мода Модні бренди Versace
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