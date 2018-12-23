Веселились по-дитячому: перед заручинами Хайді Клум і Том Каулітц відвідали Діснейленд

Зіркова пара, яка нарешті оголосила про свій намір одружитись, відвідали славнозвісний Діснейленд напередодні заручин. Компанію Хайді Клум і Тому Каулітцу склали діти топ-моделі та рідний брат співака.

Відео, як зірки розважались напередодні Різдва у Діснейленді, Хайді Клум опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Однак на відпочинок зіркова пара відправилась не вдвох. Компанію закоханим склали діти моделі та брат-близнюк Тома Каулітца, Білл.

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На відео веселі знаменитості зі своїми рідними розважаються на фоні каліфорнійського Діснейленду. Для прогулянки чарівним місцем Хайді і Том обрали парний look. Вони одягнули джинсові куртки, штани і червоні шапки Санта-Клауса. Була лише одна відмінність – куртка топ-моделі була з малюнками Міккі-Мауса.

Велика компанія весело провела час, зірки каталися на атракціонах, гуляли красивими місцями Діснейленду, пили молочні коктейлі і поводили себе як діти.



Хайді Клум в Діснейленді / Instagram / @tokiohotelclub



Хайді Клум і Том Каулітц / Instagram / @tokiohotelclub



Том Каулітц розважається в Діснейленді / Instagram / @tokiohotelclub