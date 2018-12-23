Веселились по-дитячому: перед заручинами Хайді Клум і Том Каулітц відвідали Діснейленд

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Хайді Клум і Том Каулітц
Хайді Клум і Том Каулітц / Instagram/ @tokiohotelclub

Зіркова пара, яка нарешті оголосила про свій намір одружитись, відвідали славнозвісний Діснейленд напередодні заручин. Компанію Хайді Клум і Тому Каулітцу склали діти топ-моделі та рідний брат співака.

Відео, як зірки розважались напередодні Різдва у Діснейленді, Хайді Клум опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Однак на відпочинок зіркова пара відправилась не вдвох. Компанію закоханим склали діти моделі та брат-близнюк Тома Каулітца, Білл.

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На відео веселі знаменитості зі своїми рідними розважаються на фоні каліфорнійського Діснейленду. Для прогулянки чарівним місцем Хайді і Том обрали парний look. Вони одягнули джинсові куртки, штани і червоні шапки Санта-Клауса. Була лише одна відмінність – куртка топ-моделі була з малюнками Міккі-Мауса.

Велика компанія весело провела час, зірки каталися на атракціонах, гуляли красивими місцями Діснейленду, пили молочні коктейлі і поводили себе як діти.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

 

Хайді Клум
Хайді Клум в Діснейленді / Instagram / @tokiohotelclub 

Хайді Клум
Хайді Клум і Том Каулітц / Instagram / @tokiohotelclub

Том Каулітц
Том Каулітц розважається в Діснейленді / Instagram / @tokiohotelclub

Хайді Клум
Компанія розважалась напередодні Різдва / Instagram / @tokiohotelclub
 

Теги: LifeStyle Мода Зіркові мами Зіркові весілля Хайді Клум
Джерело: 24 канал
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