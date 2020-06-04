Зіркове подружжя українських телеведучих Каті Осадчої та Юрія Горбунова любить тішити прихильників спільними світлинами. 3 червня, у Києві, після тривалих опадів, містян замилувала подвійна веселка. Тож закохані на красивому фоні влаштували фотосесію.

Сімейним кадром на особистій сторінці в інстаграмі поділився телеведучий Юрій Горбунов.

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Незважаючи на карантин, Катя та Юрій вдома не сумували. Вони весело проводили час вдома зі своїм сином Іваном та виїжджали на околиці Києва. Та навіть тепер, коли вже є значні послаблення, погода за вікном не тішить. Постійні дощі та відсутність тепла телеведучу не лякають. В перший день літа вона спромоглася зануритися в холодний басейн посеред ночі.

Тож після проливних дощів Осадча та Горбунов не засумували в будинку, а вирішили зробити фотосесію на подвір’ї власного будинку.

Катя одягнула фіолетову сорочку та чорні штани, а синя лакова куртка лише доповнила цей образ. Юрій з’явився на кадрі в білій сорочці та сірих штанах з чорними лампасами. Закохане подружжя ніжно обійняли одне одного на фоні веселки.

"Веселка завжди надихає", – лаконічно підписав фото Юрій Горбунов.

Прихильники не залишилися осторонь від такого милого кадру, тож написали багато приємних коментарів.

"Бусінки", "Обожнюємо вашу пару. Ви справжні, помітно, що ви любите одне одного", "Ви такі чудові. Щастя вам", "Ви найкращі", – писали фанати під світлиною.