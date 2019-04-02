Веселощі у коробці: Ірина Білик опублікувала кумедний ролик із чоловіком та сином

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Ірина Білик опублікувала кумедний ролик із чоловіком та сином
Ірина Білик опублікувала кумедний ролик із чоловіком та сином / Instagram / @bilyk_iryna

Українська співачка Ірина Білик вкрай рідко ділиться з прихильниками кадрами зі своїми рідними. Та поки її колеги ділились враженнями від першого туру президентських виборів, артистка похизувалась кумедною розвагою сина і чоловіка.

Перед камерою сама Ірина Білик не з'явилась, однак зняла невеличкий ролик з рідними. На відео видно, як її чоловік Аслан Ахмадов разом із 3-річним сином Табрізом весело проводять разом час. Хлопчик із зірковим татом залізли у звичайну картонну коробку, ховаючись від співачки. 

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До милого відео Ірина Білик не залишила підпису, поставивши лише хештеги та люблячі емоджі. Окрім цього, весь ролик супроводжувався піснею зі її репертуару – "Малыш".

Ірина Білик вперше показала свого сина Табріза у квітні 2018 року. Співачка разом зі своїм чоловіком фотографом Асланом Ахмадовим та нащадком взяли участь у стильній фотосесії для глянцю. Відтоді у мережі рідко з'являються кадри з малюком, а зіркова матуся не може стриматись від щастя.

Не менший захват від виховання сина має і 46-річний Аслан Ахмадов. Перед днем народження хлопчика він розмістив щемливий допис, у якому зізнався, що тепер по-справжньому почувається щасливим.

Немає слів, щоб висловити всю мою любов і вдячність за те щастя, яке мені дала прекрасна Ірина Білик. Мені завжди здавалося, що можу уявити собі все, що завгодно... Один друг мені сказав, що коли у тебе народжується дитина, ти відчуваєш себе так, немов твоє серце стало битися в іншому тілі. Тепер я розумію як це!
– розповів Аслан Ахмадов. 

 

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Теги: LifeStyle Зіркові мами Ірина Білик Музика Діти і неповнолітні
Джерело: LifeStyle 24
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